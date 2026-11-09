Ba trận đấu và những bài học trưởng thành của cầu thủ THPT Dewey Ocean Park

Sáng 8-11, THPT Dewey Ocean Park chơi trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

50 phút trước THPT Archimedes là một trải nghiệm đáng nhớ nữa của đội bóng non trẻ mới chỉ có vài lần dự giải

Trước đó, ở vòng bảng, họ thua THPT KHGD trận ra quân...

... trước khi nhận tiếp kết quả trắng tay về mặt tỉ số trước THPT Kim Liên

THPT Dewey Ocean Park để lại những ấn tượng nhất định khi thi đấu trên sân BUV và sân Xuân Đỉnh

Ở trận đấu cuối cùng, dù không thể phá lưới đối phương, THPT Dewey Ocean Park vẫn cho thấy tinh thần cống hiến, không buông xuôi khi thua cách biệt

Toàn đội có cơ hội được trải nghiệm không khí bóng đá phong trào số 1 Thủ đô, được đối đầu với những đối thủ giàu kinh nghiệm, được cảm nhận niềm vui, áp lực và cả những tiếc nuối rất đặc trưng của bóng đá

Thế nên, đôi khi kết quả không phải là đích cuối trên hành trình của THPT Dewey Ocean Park

Ba trận đấu chưa mang lại kết quả như ý, song cũng giúp các em nhận ra những điều cần cải thiện, từ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu đến khả năng phối hợp và tinh thần vượt khó. Quan trọng hơn, các em hiểu rằng muốn tiến bộ, không có con đường nào khác ngoài tiếp tục tập luyện, kiên trì và không ngừng nỗ lực

Với THPT Dewey Ocean Park, hành trình năm nay có thể chưa trọn vẹn về thành tích, nhưng chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ và là bài học để trưởng thành hơn trước khi trở lại.