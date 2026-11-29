Với gần 31% dân số là đồng bào dân tộc Thái, những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, xã Bá Thước luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có tiếng nói, chữ viết.

Nhằm hạn chế nguy cơ mai một chữ viết dân tộc Thái, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch bảo tồn bản sắc văn hóa, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các lớp truyền dạy, khuyến khích nghệ nhân tham gia giảng dạy và vận động người dân học tập.

Thông qua việc tổ chức các lớp truyền dạy chữ Thái, xã Bá Thước từng bước nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa dân tộc

Trong năm 2026, UBND xã Bá Thước phối hợp với Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa tổ chức 2 lớp dạy tiếng Thái tại thôn Chiềng Lau. Thời gian học được bố trí linh hoạt, phù hợp với điều kiện lao động, sinh hoạt của bà con. Sau 3 tháng, các học viên đã có thể đọc, viết chữ Thái.

Đóng góp tích cực vào công tác này có Nghệ nhân Ưu tú Hà Nam Ninh (SN 1949). Ngoài sưu tầm tài liệu, tổ chức dạy chữ Thái miễn phí, ông còn tham gia giảng dạy tại các lớp học do cơ quan chức năng tổ chức, góp phần hình thành lực lượng kế cận trong công tác bảo tồn văn hóa dân tộc.

Việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết cho thế hệ trẻ cũng phù hợp với mục tiêu của Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Bá Thước, địa phương tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đồng thời đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, riêng năm 2025, trên địa bàn xã đã xây mới, nâng cấp 6 nhà văn hóa, khu thể thao thôn. Đây là điều kiện thuận lợi để duy trì các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và truyền dạy những giá trị truyền thống của đồng bào.

Thời gian tới, xã Bá Thước tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở lớp dạy chữ Thái, tổ chức các hội thi, hoạt động giao lưu văn hóa, khuyến khích thế hệ trẻ sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

Thông qua những hoạt động thiết thực, địa phương từng bước phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn di sản, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần giữ gìn sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn.