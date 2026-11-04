Ba thửa đất được thừa kế riêng, chồng vẫn phải chia tiền cho vợ sau ly hôn

Vợ đòi chia tài sản, chồng cho rằng đất được thừa kế riêng

Theo trình bày của bà Đ. (ngụ TP Cần Thơ), bà và ông T. đã ly hôn từ đầu năm 2023. Khi giải quyết ly hôn, hai bên chưa yêu cầu tòa án phân chia tài sản nên sau đó phát sinh tranh chấp.

Ban đầu, bà Đ. yêu cầu được nhận một nửa giá trị ba thửa đất có tổng diện tích gần 13.500m2 tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng trước đây, tương đương 435 triệu đồng, cùng một nửa giá trị các máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sau đó, bà thay đổi yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa án xem xét công sức đóng góp đối với ba thửa đất, đồng thời yêu cầu chia đôi giá trị một số tài sản chung gồm căn nhà và các công trình phụ trợ trên đất.

Trong khi đó, ông T. cho rằng ba thửa đất là tài sản riêng, do anh chị em ruột để lại cho ông nhằm phụng dưỡng mẹ già và thờ cúng tổ tiên.

Ly hôn sau hơn 20 năm sống bên gia đình chồng, người vợ được nhận tiền nhờ công sức canh tác, cải tạo ba thửa đất. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Đối với nhà ở, công trình phụ trợ và máy móc, ông T. thừa nhận đây là tài sản chung với bà Đ. nhưng không đồng ý chia, với lý do các tài sản này được hình thành từ tiền vay ngân hàng.

Xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 7 - Cần Thơ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đ. Tòa xác định giá trị các tài sản chung gồm máy móc, nhà ở và công trình phụ trợ là 90 triệu đồng; giao ông T. quản lý, sử dụng và buộc ông thanh toán cho bà Đ. một nửa giá trị, tương đương 45 triệu đồng.

Đối với ba thửa đất, sau khi xem xét công sức đóng góp của bà Đ., tòa sơ thẩm xác định tổng giá trị hơn 926 triệu đồng và ghi nhận bà được hưởng 20%, tương đương hơn 185 triệu đồng

Như vậy, tổng số tiền ông T. phải thanh toán cho bà Đ. là hơn 230 triệu đồng.

Không đồng ý với phán quyết trên, ông T. kháng cáo.

Chồng được giữ đất thừa kế, phải thanh toán tiền cho vợ

Tại phiên phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ nhận định các tài sản trên đất, bao gồm căn nhà và công trình phụ trợ, là tài sản chung của vợ chồng, được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Hai bên đã tự nguyện thỏa thuận giá trị còn lại của các tài sản là 90 triệu đồng và không tranh chấp về mức giá.

Do ông T. là người trực tiếp quản lý nhà, đất và canh tác nên việc giao toàn bộ tài sản cho ông quản lý, sử dụng, đồng thời buộc ông thanh toán cho bà Đ. một nửa giá trị, tương đương 45 triệu đồng, là phù hợp với Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình.

Đối với ba thửa đất có tổng giá trị hơn 926 triệu đồng, Tòa phúc thẩm thống nhất đây là tài sản ông T. được thừa kế riêng, không phải tài sản chung do vợ chồng tạo lập.

Tuy nhiên, trong hơn 20 năm chung sống tại gia đình chồng, bà Đ. đã cùng sử dụng, canh tác, vun bồi và cải tạo đất, góp phần làm tăng giá trị tài sản. Theo quy định pháp luật, lao động của vợ, chồng trong gia đình cũng được xem là lao động có thu nhập.

Trên cơ sở xem xét công sức đóng góp của bà Đ., tòa phúc thẩm đánh giá việc cấp sơ thẩm xác định phần giá trị bà được nhận tương ứng 20% giá trị ba thửa đất, tức hơn 185 triệu đồng, là có căn cứ và phù hợp Luật Hôn nhân và gia đình.

Từ những phân tích trên, TAND TP Cần Thơ quyết định không chấp nhận kháng cáo của ông T., giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 22/2026/HNGĐ-PT ngày 23/3/2026 của TAND TP Cần Thơ)

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