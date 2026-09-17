Ba thủ khoa chọn ngành y để chăm sóc người thân và cộng đồng

Ba thủ khoa đầu vào (từ trái qua): Đinh Ngọc Hải Lam, Nguyễn Hùng Tiến, Nguyễn Ngọc Minh Anh.

Mê ngành y vì yêu Hóa học

Với Nguyễn Ngọc Minh Anh, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM) với 95,94/100 điểm, lựa chọn Y khoa ban đầu xuất phát từ niềm yêu thích môn Hóa học khi còn học Trường Phổ thông Năng khiếu và mong muốn vận dụng kiến thức khoa học để chăm sóc, thấu hiểu con người.

Tân sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Anh, đại diện sinh viên, phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Bước ngoặt thực sự đến trong một chuyến tình nguyện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ở đó, Minh Anh tận mắt chứng kiến những bệnh nhi có tuổi thơ gắn với máy móc, kim tiêm thay vì được vui chơi, đến trường như bạn bè đồng trang lứa. Cô học trò khi ấy mong các em có cơ hội bình phục, trở về nhà và tiếp tục tuổi thơ còn dang dở. Trải nghiệm ấy khiến định hướng theo Y khoa trở nên rõ ràng hơn.

Để đạt vị trí thủ khoa, Minh Anh không chạy theo số lượng đề mà tập trung xây dựng nền tảng kiến thức cốt lõi. Sau mỗi lần làm bài, nữ sinh dành thời gian tìm hiểu mình sai ở đâu, vì sao sai và làm thế nào để không lặp lại. Khi áp lực, Minh Anh tìm điểm tựa từ gia đình, thầy cô, bạn bè; đồng thời vẫn dành thời gian gặp gỡ bạn bè, chơi cầu lông để cân bằng.

Minh Anh nhận tuyên dương tại lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Nói về hình mẫu bác sĩ mình muốn hướng đến, Minh Anh chia sẻ: “Theo em, người bác sĩ cần song hành cả chuyên môn vững vàng của lý trí và lòng trắc ẩn, tính nhân văn của trái tim. Em luôn nghĩ phía sau một bệnh án là một con người, và phía sau một người bệnh là cả một gia đình đang đặt hy vọng. Chặng đường phía trước chắc chắn còn dài, nhưng em muốn cứ tiếp tục cố gắng, chiến thắng chính mình của ngày hôm qua. Em cũng muốn nhắn với các bạn đang hoài nghi về bản thân rằng: hãy cứ mơ và hãy cứ thử”.

Ước mơ bouse trắng từ thuở nhỏ

Với Đinh Ngọc Hải Lam, thủ khoa đầu vào ĐH Y Dược TPHCM, đạt 30/30 điểm khối B00, giấc mơ trở thành bác sĩ đã xuất hiện từ nhỏ. Khi ấy, trong mắt cô bé, hình ảnh những bác sĩ làm việc đơn giản là “rất ngầu”.

Tân sinh viên Đinh Ngọc Hải Lam, đại diện sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Càng trưởng thành, Hải Lam càng hiểu phía sau chiếc áo blouse trắng là những áp lực nghề nghiệp và cả sự đánh đổi thầm lặng của người thầy thuốc. Đặc biệt, những lần chứng kiến người thân chịu đựng bệnh tật đã biến sự ngưỡng mộ thuở nhỏ thành mong muốn có đủ kiến thức, năng lực để một ngày nào đó có thể chăm sóc người thân và giúp đỡ cộng đồng.

Bước vào trường Y ở tuổi 18, Hải Lam thừa nhận những suy nghĩ của mình về sự tử tế, lòng đồng cảm vẫn còn khá mộc mạc. Với nữ sinh, bác sĩ trước hết phải là một người tử tế, biết đặt mình vào vị trí của bệnh nhân để hiểu nỗi lo lắng, đau đớn mà họ đang trải qua. Vì thế, Hải Lam muốn bắt đầu việc rèn luyện từ những điều nhỏ nhất: kiên nhẫn lắng nghe bạn bè, thầy cô và sau này là người bệnh; đặt y đức, sự cẩn trọng lên hàng đầu.

Đinh Ngọc Hải Lam nhận cờ truyền thống từ Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM tại lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Hải Lam bày tỏ: “Trong bối cảnh AI và công nghệ ngày càng tham gia sâu vào y học, em nghĩ bác sĩ trẻ bên cạnh nền tảng chuyên môn vững chắc còn phải biết tiếp cận, ứng dụng AI vào học tập, nghiên cứu và công việc chuyên môn một cách đúng đắn, khoa học. Nhưng dù công nghệ phát triển đến đâu, giá trị cốt lõi của người bác sĩ vẫn là sự thấu cảm, trực giác lâm sàng, sự sẻ chia tình người và trách nhiệm đạo đức. Đó là những điều máy móc hay AI rất khó thay thế”.

Chuyên môn tốt và giàu sự đồng cảm

Nguyễn Hùng Tiến, thủ khoa toàn trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với 27,9 điểm khối B00, lại mang theo một hình ảnh gần gũi từ quê nhà. Ngay từ thời THPT, Tiến đã đặt mục tiêu vào ngành Y khoa. Nam sinh xác định phải xây dựng nền tảng tốt ở Toán, Hóa, Sinh và cố gắng từng ngày thay vì chỉ hướng tới một con số điểm cụ thể.

Tân sinh viên Nguyễn Hùng Tiến, đại diện sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027

Tiến chia sẻ, một trong những người ảnh hưởng đến lựa chọn của em là nữ bác sĩ ở quê. Từ nhỏ, mỗi khi bị bệnh, Tiến đều được cô tận tình khám và điều trị. Lớn lên, những lần đi khám bệnh tiếp tục cho Tiến cơ hội quan sát sự vất vả, tận tâm của cô với người bệnh. Trong cảm nhận của Tiến, đó là một người thầy thuốc có cả “y đức và y thuật”.

Khi Tiến nói muốn học Y, cha mẹ không ngăn cản mà hỏi con đã suy nghĩ thật kỹ chưa, có sẵn sàng đối diện với một ngành học dài và nhiều áp lực hay không. Khi thấy con đã quyết tâm, gia đình hoàn toàn ủng hộ.

Từ Đồng Tháp lên TPHCM bắt đầu hành trình 6 năm học Y, Tiến xem danh hiệu thủ khoa là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua nhưng cũng là lời nhắc phải cố gắng nhiều hơn. Nam sinh không đặt mục tiêu phải tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu mà muốn xây dựng nền tảng kiến thức y khoa vững chắc, rèn kỹ năng thực hành, giao tiếp và tinh thần trách nhiệm. Tiến cũng mong có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng và những chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân, nhất là những người còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Nguyễn Hùng Tiến nhận tuyên dương thủ khoa tại lễ khai giảng năm học 2026-2027.

“Em không đặt mục tiêu chỉ là đạt điểm cao hay giữ được danh hiệu thủ khoa. Điều quan trọng hơn là sau 6 năm, em có đủ kiến thức, năng lực và bản lĩnh để bước vào môi trường bệnh viện, chăm sóc người bệnh một cách nghiêm túc. Em muốn trở thành một bác sĩ có chuyên môn tốt nhưng cũng giàu sự đồng cảm, biết lắng nghe, giải thích rõ ràng và tôn trọng người bệnh", Tiến chia sẻ.