Ba thiếu niên thương vong trong vụ tai nạn giữa xe máy với ô tô tải

Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 2h30’ sáng nay 15/11 tại Km 1301+ 950m trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tổ dân phố Trường Xuân, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm đó, ông Nguyễn Đình Nguyên (SN 1999, trú tại tại thôn Xuân Sơn, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô tải BKS 29E-784.74 từ một đường ngang ở phía đông lý trình nêu trên ra đường quốc lộ 1A để rẽ vào hướng Nam thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 78F6-4813 chưa rõ người điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va đập vào thân xe ô tô tải, 3 nạn nhân trên xe máy là Nguyễn Đình Phùng (SN 2012), Nguyễn Xuân Kỳ (SN 2011) và Trần Thanh Toàn (SN 2010) cùng trú tại thôn Xuân Phu, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk đều bị thương nặng sau khi ngã xuống mặt đường.

Dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng Nguyễn Đình Phùng tử vong tại Trung tâm Y tế Tuy An. Hai nạn nhân còn lại Trần Thanh Toàn bất động, hôn mê sâu; Nguyễn Xuân Kỳ gãy chân phải được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, nhưng sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu và điều trị.

Trong sáng cùng ngày, Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện KSND khu vực 14 khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân.