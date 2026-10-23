Ba thiếu niên nghi trộm cắp ở nhiều tỉnh, bị bắt trên xe khách qua Đắk Lắk

Tối 22/10, Tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Tuy An, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với lực lượng công an kiểm tra xe khách, phát hiện 3 người nghi liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 20h45 cùng ngày, Trạm CSGT Tuy An nhận tin báo từ Phòng PC02, Công an TP Đà Nẵng về việc 3 người nghi trộm cắp tài sản đang di chuyển trên xe khách mang biển kiểm soát 77E-009.xx để tẩu thoát.

Ngay sau đó, tổ công tác triển khai lực lượng dừng phương tiện kiểm tra.

3 thiếu niên được CSGT giữ lại (ảnh: CACC)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 người cùng nhiều tài sản liên quan. Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, trong đó có 15 iPhone, 1 Oppo, 1 Redmi và 3 Samsung; 13,9 triệu đồng tiền mặt, một số ngoại tệ gồm baht Thái Lan và USD, cùng một xe máy kiểu dáng Wave mang biển kiểm soát 37-EA 040.86.

Ba người được xác định qua khai báo ban đầu là V.L.N.D. (sinh năm 2012), N.T.T. (sinh năm 2011) và Đ.T.L. (sinh năm 2012), cùng khai báo cư trú tại TP Đà Nẵng.

Tang vật được thu giữ (ảnh: CACC)

Theo lời khai ban đầu, số tài sản trên có được từ việc trộm cắp tại TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, cả ba di chuyển từ Gia Lai đến TP Cần Thơ nhằm lẩn trốn.

Tổ công tác đã đưa phương tiện, những người liên quan cùng tang vật về trụ sở Công an phường Sông Cầu để phối hợp xác minh. Sau đó, các đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.