Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, sản xuất nông nghiệp trong nước duy trì ổn định, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước và đáp ứng mục tiêu xuất khẩu.

Sản lượng lúa từ đầu năm đến nay đạt gần 37 triệu tấn, bằng 98% kế hoạch. Năng suất lúa ước đạt 63,3 tạ/ha, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng đàn lợn ước tăng 5,2%; tổng số gia cầm ước tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực thủy sản cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Sản lượng thủy sản hơn 10 tháng của năm 2026 ước đạt 8,85 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2026; trong đó nuôi trồng thu 5,52 triệu tấn, tăng 5,9 % và khai thác đạt 3,33 triệu tấn, tăng 0,9%.

Xuất khẩu nông sản Việt Nam từ đầu năm 2026 đến nay đã đạt hơn 63 tỷ USD. Ảnh: NNMT

Sản xuất, chế biến ổn định giúp ngành duy trì kim ngạch xuất khẩu nông sản ấn tượng với hơn 63 tỷ USD, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu sang các thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt và được mở rộng về quy mô.

Đặc biệt, ba thị trường trọng điểm của xuất khẩu nông sản Việt Nam đều tăng trưởng dương. Cụ thể, Trung Quốc (thị phần 25,1%, tăng 19%), Hoa Kỳ (19,9%, tăng 1,0%) và Nhật Bản (7,3%, tăng 4,8%); đóng góp quan trọng vào cán cân thương mại và tăng trưởng chung của cả nước.

Với sự phát triển ổn định của hầu hết các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp trong quý III đạt vượt chỉ tiêu Chính phủ giao (tăng 4,21%, Chính phủ giao 4,15%). Tính chung từ đầu năm 2026, ngành nông nghiệp tăng trưởng 4,02% và cơ bản đạt mục tiêu được giao.

Chỉ còn gần 1,5 tháng nữa là kết thúc năm 2026, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt 4% theo mục tiêu Chính phủ giao.

Để đạt mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể đối với từng nhóm lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp cần tăng trưởng khoảng 3,77%; lâm nghiệp 5,23% và thủy sản 5,12%.

Đối với mục tiêu xuất khẩu nông sản năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phấn đấu đạt 74 tỷ USD, tương ứng hai tháng cuối năm cần đạt 11 tỷ USD. Như vậy trung bình mỗi tháng cuối năm, ngành nông nghiệp cần phấn đấu để đạt khoảng 5,5 tỷ USD nông sản xuất khẩu.

Bộ cũng tăng cường chỉ đạo sản xuất bám sát kịch bản tăng trưởng đến từng lĩnh vực, sản phẩm; cập nhật thường xuyên sản lượng, giá trị, thị trường và các yếu tố tác động để kịp thời tham mưu tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh sản xuất.

Theo dõi sát từng thị trường, ngành hàng; tháo gỡ rào cản kỹ thuật, đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc; tăng cường kết nối tiêu thụ và kịp thời xử lý vướng mắc, tháo gỡ khó khăn xuất khẩu các ngành hàng chủ lực; quyết tâm đạt mục tiêu xuất khẩu năm 2026.

Xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng hoạt động khoa học công nghệ, xác định các điểm nghẽn, danh mục các vấn đề lớn cần giải quyết, phù hợp với lợi thế và yêu cầu phát triển.