Ba thi thể nữa được tìm thấy tại nhà của kẻ xả súng ở Ba Lan

Vụ xả súng xảy ra vào thứ Bảy (7/11) tại Quảng trường Chợ Chính của thành phố Kraków, nơi kẻ tấn công lái xe và xả súng bừa bãi vào người dân. Cảnh sát bắt đầu nhận được tin báo vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương.

Trong cuộc đấu súng, cảnh sát đã bắn vào nghi phạm và bắt giữ hắn. Đối tượng đã được đưa đến bệnh viện. Theo cảnh sát, nghi phạm đã trải qua nhiều ca phẫu thuật nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hung thủ (mặc trang phục quân đội) bị bắn hạ bởi một cảnh sát, người lúc đó cũng đang bị thương nặng. Ảnh chụp màn hình.

Sáu người thiệt mạng gồm bốn phụ nữ và hai người đàn ông. Cảnh sát trưởng Marek Boron cho biết, trong số những người chết có một công dân Anh, và hai nạn nhân khác vẫn chưa được xác định danh tính.

Số người bị thương được báo cáo khác nhau, một số quan chức xác nhận ít nhất 15 người, trong khi một số nguồn khác cho rằng con số là 16. Hai cảnh sát nằm trong số những người bị thương, cùng với năm công dân nước ngoài đến từ Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh.

Kẻ tấn công là một công dân Ba Lan, hành động một mình. Các báo cáo xác định hắn khoảng 24 hoặc 25 tuổi, trong khi một nguồn tin khác cho biết hắn sinh năm 2002.

Video hung thủ di chuyển trên một chiếc xe màu xám và tấn công người đi đường. Nguồn: CCTV

Cảnh sát cho biết hắn mặc quần áo kiểu quân đội và áo chống đạn, sử dụng một khẩu súng trường dài. Phó thanh tra cảnh sát Katarzyna Cisło nói với TVN24 rằng vũ khí này thuộc loại quân sự. Người phát ngôn cảnh sát Andrzej Fijołek cho biết tay súng đã sử dụng một khẩu súng trường bán tự động giống với súng AR-15 của Mỹ.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy thi thể của hai phụ nữ và một người đàn ông bên trong nhà của nghi phạm ở Ostrowiec Świętokrzyski, cách Kraków khoảng hơn 190 km về phía bắc.

Tại cuộc họp khẩn cấp đêm khuya ở Kraków, ông Tusk cho biết có “những dấu hiệu rõ ràng” cho thấy ba người này là thành viên trong gia đình trực hệ của kẻ tấn công.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết kẻ tấn công dường như bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan, đồng thời cho biết động cơ của vụ tấn công sẽ được điều tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz đã bác bỏ các báo cáo cho rằng nghi phạm từng phục vụ trong quân đội. Ông nói: “Người đàn ông này không phải và hiện không phải là binh sĩ trong Lực lượng Vũ trang Ba Lan và chưa bao giờ có bất cứ liên hệ nào với quân đội”.

Hai cảnh sát bị thương khi cố gắng ngăn chặn kẻ tấn công. Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek cho biết một trong hai sĩ quan bị suy phổi và cần truyền máu khẩn cấp.

Thủ tướng Tusk đã ca ngợi các cảnh sát vì đã đối đầu với kẻ xả súng bất chấp nguy hiểm. Ông viết trên X: “Hai sĩ quan này có lẽ đã cứu sống nhiều người, không màng đến nguy cơ mất mạng của chính mình”.