Ba thí sinh Huỳnh Kim Tho, Trần Văn Khiêm và Võ Thị Bé bước vào đêm Chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2026

Thí sinh Huỳnh Kim Tho có số điểm cao nhất trong đêm Chung kết 3. (Ảnh: LINH BẢO)

Đêm Chung kết 3 là nơi những ân tình được cất thành lời ca và các thí sinh gửi gắm tình cảm ấy đến người đã truyền ngọn lửa đam mê cải lương, vọng cổ cho mình.

Đội của huấn luyện viên, Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh ở vòng này là thí sinh Võ Thị Bé và Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Các giám khảo đã dành lời khen ngợi cho sự kết hợp nhịp nhàng giữa kịch bản, dàn nhạc và kỹ năng diễn xuất giàu cảm xúc của các thí sinh. Tuy nhiên, Ban giám khảo cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm mà Võ Thị Bé và Mỹ Duyên cần cải thiện.

Ban giám khảo và Ban huấn luyện đêm Chung kết 3. (Ảnh: LINH BẢO)

Là giám khảo khách mời, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân nhận xét, Nguyễn Thị Mỹ Duyên trong vai Ngọc Trầm, trích đoạn Cung đàn nào cho em (tác giả Huỳnh Anh; trợ diễn: Chuông vàng 2017 Nguyễn Văn Khởi, Giải ba Chuông vàng vọng cổ 2020 Võ Hoàng Dư, Thanh Đông, Thanh Hồng) là một cô đào rất sáng, rất đẹp, và là một thí sinh rất triển vọng với sân khấu cải lương. Tuy nhiên, Mỹ Duyên lại không thể hiện tròn trịa câu vọng cổ trong trích đoạn dự thi của mình khiến cho Ban giám khảo, khán giả vô cùng tiếc nuối.

Thí sinh Võ Thị Bé trong trích đoạn Áo cưới trước cổng chùa. (Ảnh: LINH BẢO)

Về tiết mục của thí sinh Võ Thị Bé (vai Xuân Tự trong trích đoạn Áo cưới trước cổng chùa; tác giả Kiên Giang; trợ diễn: Nghệ sĩ Ưu tú Lam Tuyền, Hoàng Oanh-Giải ba Chuông vàng vọng cổ 2017), Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân cho biết, đây là phần dự cô rất chờ đợi. “Giọng ca của em hết sức chân phương, ngọt ngào, rất dễ gây cảm tình. Vào vai này, huấn luyện viên đã tiết chế bớt cho em những yếu tố chung quanh để em tập trung hóa thân vào nhân vật và ca nhiều hơn. Nếu Võ Thị Bé thêm diễn trong ca một chút nữa thì người xem sẽ xúc động nhiều hơn”, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân nhận xét.

Thí sinh Huỳnh Văn Tánh và Nghệ sĩ Ưu tú Vân Hà trong trích đoạn Duyên kiếp. (Ảnh: LINH BẢO)

Thí sinh Huỳnh Văn Tánh và thí sinh Huỳnh Kim Tho cũng có một đêm thi đầy nỗ lực. Với vai Lương, trích đoạn Duyên Kiếp (tác giả Hoàng Song Việt; trợ diễn: Nghệ sĩ Ưu tú Vân Hà, Chuông vàng 2024 Lê Hoàng Nghi), Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Phúc nhìn thấy được sự sáng tạo trong cách ca của Huỳnh Văn Tánh, tuy nhiên ông cũng cho rằng, Huỳnh Văn Tánh nên kiểm soát cảm xúc để khi ca không bị mờ chữ và cần ca gọn chữ lại.

Trong khi đó, với vai Thúy Liễu trong trích đoạn Lan và Điệp (tác giả Loan Thảo; trợ diễn: Chuông vàng 2015-nghệ sĩ Thanh Toàn, Thúy Loan) thí sinh Huỳnh Kim Tho nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ lối diễn xuất tự nhiên và giọng ca khỏe khoắn. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Phượng Loan, huấn luyện viên, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Đợi đã chọn vai phù hợp với Kim Tho nên thí sinh đã làm hài lòng khán giả trong cả hai phần ca và diễn. Tuy nhiên, Nghệ sĩ Nhân dân Phượng Loan cho rằng, nếu Kim Tho diễn tinh tế hơn thì vai diễn Thúy Liễu sẽ thật sự trọn vẹn.

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên và nghệ sĩ Võ Hoàng Dư trong trích đoạn Cung đàn nào cho em. (Ảnh: LINH BẢO)

Là thí sinh dự thi cuối cùng ở Chung kết 3, thí sinh Trần Văn Khiêm của đội huấn luyện viên, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm cũng có một đêm thi thành công. Thể hiện vai Tuấn trong trích đoạn cải lương Bài ca tìm mẹ (Tác giả: Ngọc Tranh-Chuyển thể cải lương: Trương Vũ; trợ diễn: Chuông vàng 2009-Nghệ sĩ Ưu tú Thu Vân, bé Anh Thư), Ban giám khảo dành nhiều lời khen ngợi cho giọng hát sáng, khỏe và kỹ thuật ca rõ chữ của Văn Khiêm.

Tuy nhiên, Ban giám khảo cũng chỉ ra những hạn chế trong khả năng diễn xuất, đặc biệt là thử thách khi hóa thân vào nhân vật khiếm thị. Nghệ sĩ Nhân dân Phượng Loan góp ý, Trần Văn Khiêm cần đào sâu hơn vào tâm lý nhân vật và điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt để chạm đến cảm xúc khán giả.

Thí sinh Trần Văn Khiêm trong trích đoạn Bài ca tìm mẹ. (Ảnh: LINH BẢO)

Sau phần dự thi của các thí sinh, Ban tổ chức đã công bố 3 thí sinh tiếp tục bước vào vòng Chung kết xếp hạng để tranh Chuông vàng đó là: Huỳnh Kim Tho, Trần Văn Khiêm và Võ Thị Bé. Hai thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Huỳnh Văn Tánh dừng bước khi có một đêm thi chưa được như kỳ vọng, nhất là thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

Các thí sinh chuẩn bị nghe Ban tổ chức công bố kết quả. (Ảnh: LINH BẢO)

Sau hai đêm Chung kết 1 và 2, Mỹ Duyên được nhiều khán giả kỳ vọng là thí sinh sáng giá bước vào tranh Chuông vàng khi cô luôn đạt số điểm cao nhất từ Ban giám khảo và được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, việc thể hiện chưa tốt câu vọng cổ ở trích đoạn dự thi đã khiến thí sinh nhỏ tuổi nhất trong vòng chung kết năm nay đành phải lỡ hẹn với hành trình chinh phục Chuông vàng.

Thí sinh Huỳnh Kim Tho nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả trong đêm Chung kết 3. (Ảnh: LINH BẢO)

Đêm Chung kết xếp hạng và trao giải Chuông vàng vọng cổ 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 27/9 trên HTV9 và các nền tảng số của HTV.

Chuông vàng vọng cổ 2026 lại thêm một điều đặc biệt, Ban tổ chức mở bán vé đêm Chung kết xếp hạng ngày 27/9. Mỗi tấm vé đến với Chung kết xếp hạng không chỉ là một đêm thưởng thức nghệ thuật, mà còn là một chút yêu thương gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Được biết, mỗi vé được bán ra, Ban tổ chức sẽ trích 100.000 đồng/vé ủng hộ Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay chăm lo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và những giá trị nhân văn đến cộng đồng.