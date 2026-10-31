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Ba thế kỷ lắng đọng trong vườn cổ Chiswick House ở thủ đô London

Giữa lòng thủ đô London của nước Anh, vườn cổ Chiswick House đang ngập trong sắc Thu với những tán cổ thụ hàng trăm năm tuổi ngả vàng, soi bóng xuống mặt hồ.

Báo VietnamPlus
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Du khách thong thả dưới vòm tuyết tùng cổ thụ - một trong những cây lâu đời nhất của vườn Chiswick. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Du khách thong thả dưới vòm tuyết tùng cổ thụ - một trong những cây lâu đời nhất của vườn Chiswick. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Một đôi thiên nga trắng giữa mặt hồ - nét thanh bình của khu vườn mùa Thu. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Một đôi thiên nga trắng giữa mặt hồ - nét thanh bình của khu vườn mùa Thu. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Hàng cây ngả vàng chạy dọc con đường dài hun hút trong sương. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Hàng cây ngả vàng chạy dọc con đường dài hun hút trong sương. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Khoảnh khắc tĩnh lặng của một ngày Thu. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Khoảnh khắc tĩnh lặng của một ngày Thu. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giữa khu vườn cổ, tuổi trẻ vẫn có chỗ để vận động và vui chơi, nơi quá khứ và đời sống hôm nay cùng hiện diện. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giữa khu vườn cổ, tuổi trẻ vẫn có chỗ để vận động và vui chơi, nơi quá khứ và đời sống hôm nay cùng hiện diện. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Khoảnh khắc thường nhật giữa khung cảnh cổ kính. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Khoảnh khắc thường nhật giữa khung cảnh cổ kính. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Cổng đá do kiến trúc sư Inigo Jones thiết kế năm 1621, được chuyển về dựng lại trong vườn Chiswick năm 1738, nay trầm mặc dưới vòm cây. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Cổng đá do kiến trúc sư Inigo Jones thiết kế năm 1621, được chuyển về dựng lại trong vườn Chiswick năm 1738, nay trầm mặc dưới vòm cây. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giữa khu vườn, ngôi đền cổ mái vòm và cột tháp đá soi bóng xuống mặt hồ - một điểm nhấn kiến trúc của Chiswick House, nơi được xem là khởi nguồn của phong cách vườn cảnh Anh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giữa khu vườn, ngôi đền cổ mái vòm và cột tháp đá soi bóng xuống mặt hồ - một điểm nhấn kiến trúc của Chiswick House, nơi được xem là khởi nguồn của phong cách vườn cảnh Anh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Trái bóng lăn theo bước chân trẻ nhỏ. Khu vườn lịch sử vẫn là không gian sống của cư dân hôm nay. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Trái bóng lăn theo bước chân trẻ nhỏ. Khu vườn lịch sử vẫn là không gian sống của cư dân hôm nay. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ba-the-ky-lang-dong-trong-vuon-co-chiswick-house-o-thu-do-london-post1145313.vnp