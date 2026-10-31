Ba thế kỷ lắng đọng trong vườn cổ Chiswick House ở thủ đô London

Du khách thong thả dưới vòm tuyết tùng cổ thụ - một trong những cây lâu đời nhất của vườn Chiswick. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Một đôi thiên nga trắng giữa mặt hồ - nét thanh bình của khu vườn mùa Thu. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Hàng cây ngả vàng chạy dọc con đường dài hun hút trong sương. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Khoảnh khắc tĩnh lặng của một ngày Thu. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giữa khu vườn cổ, tuổi trẻ vẫn có chỗ để vận động và vui chơi, nơi quá khứ và đời sống hôm nay cùng hiện diện. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Khoảnh khắc thường nhật giữa khung cảnh cổ kính. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Cổng đá do kiến trúc sư Inigo Jones thiết kế năm 1621, được chuyển về dựng lại trong vườn Chiswick năm 1738, nay trầm mặc dưới vòm cây. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Giữa khu vườn, ngôi đền cổ mái vòm và cột tháp đá soi bóng xuống mặt hồ - một điểm nhấn kiến trúc của Chiswick House, nơi được xem là khởi nguồn của phong cách vườn cảnh Anh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Trái bóng lăn theo bước chân trẻ nhỏ. Khu vườn lịch sử vẫn là không gian sống của cư dân hôm nay. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)