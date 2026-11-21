Ngày 21-11, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM (67 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành), Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ tổ chức chương trình “Thư viện Người - Người Nam bộ kể chuyện” số 2, với chủ đề “Hành trình gìn giữ và tiếp nối di sản văn hóa Khmer Nam bộ”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), với sự tham gia của PGS-TS Phan Anh Tú, TS Mai Mỹ Duyên, nghệ nhân A-rchar Sơn Sa Vane và TS Sơn Cao Thắng.

Các chuyên gia, khách mời tham gia chương trình. Từ trái qua: PGS-TS Phan Anh Tú, TS Sơn Cao Thắng, nghệ nhân A-rchar Sơn Sa Vane và TS Mai Mỹ Duyên. Ảnh: HỒ SƠN

Chương trình kể câu chuyện của một gia đình Khmer có ba thế hệ gắn bó với nghệ thuật và văn hóa truyền thống, từ người bà, người cha đến người con. Qua câu chuyện này, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có dịp tìm hiểu sự đa dạng của văn hóa Nam bộ và hành trình trao truyền di sản từ ký ức gia đình, tri thức dân gian đến những nỗ lực nghiên cứu, bảo tồn và sáng tạo trong đời sống đương đại.

Các diễn viên biểu diễn nghệ thuật múa Khmer truyền thống tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Tại chương trình, các chuyên gia và khách mời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ như cốm dẹp, sân khấu Dù kê, nhạc cụ truyền thống, nghệ thuật múa Rô-băm... Công chúng còn được thưởng thức các tiết mục múa Khmer truyền thống ngay tại sự kiện.

TS Sơn Cao Thắng giới thiệu mão, mũ và mặt nạ của các nhân vật trong nghệ thuật sân khấu truyền thống Khmer. Ảnh: HỒ SƠN

Theo TS Mai Mỹ Duyên, nghệ nhân A-rchar Sơn Sa Vane không chỉ tài hoa trong lĩnh vực âm nhạc, sân khấu truyền thống mà còn nắm giữ kho tàng tri thức dân gian phong phú của người Khmer ở Tây Nam bộ. Gia đình ông kết hợp tri thức dân gian với nghề mộc truyền thống để tự tay chế tác dụng cụ biểu diễn sân khấu, trang phục và mặt nạ tuồng Khmer. Qua đó, góp phần gắn kết ba môi trường văn hóa quan trọng của người Khmer: gia đình, ngôi chùa và làng sóc.

Chương trình thu hút đông đảo công chúng quan tâm, tham dự. Ảnh: HỒ SƠN

Tiếp nối tình yêu văn hóa truyền thống của bà nội và người cha, TS Sơn Cao Thắng, Phó trưởng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn (Trường Đại học Trà Vinh), đã có 16 năm gắn bó với công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần đưa di sản văn hóa từ làng sóc vào môi trường học thuật.

Thông qua câu chuyện của cha con nghệ nhân A-rchar Sơn Sa Vane và TS Sơn Cao Thắng, chương trình mang đến cho công chúng góc nhìn gần gũi về hành trình gìn giữ, tiếp nối di sản văn hóa Khmer Nam bộ qua các thế hệ.