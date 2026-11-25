Anh Sùng A Vảng (ngoài cùng bên phải), Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng khu vực Hin Phăng, xã Tam Chung cùng các thành viên trong tổ bên cây rừng gắn biển cấm chặt phá.

Chắp cánh giấc mơ Hin Phăng

“Ở dưới này có điện, có mạng, có bàn học. Sau này nếu được chọn, em có muốn quay lại Hin Phăng nữa không?”. Sùng A Ghư trả lời gần như ngay lập tức: “Có ạ. Em vẫn muốn về đất của ông bà”. Từ căn phòng Ghư đang ở tại Hạt Kiểm lâm Mường Lát lên Hin Phăng là một quãng đường dài. Nhưng với Ghư, đó vẫn là nhà, nơi có bố mẹ, ông bà và những cánh rừng em đã lớn lên cùng từ nhỏ.

Ghư vừa vào lớp 10. Hiện em là học sinh THPT duy nhất có gia đình vẫn sinh sống trên đỉnh Hin Phăng. Hơn 2 tháng kể từ ngày xuống nhập học và về ở cùng các cán bộ kiểm lâm, cậu bé dần quen với môi trường sinh hoạt mới. Hạt Kiểm lâm Mường Lát bố trí cho Ghư một phòng ở riêng trong khu tập thể. Hằng ngày, em đi học, ăn cơm cùng mọi người trong hạt; buổi tối trở về phòng học bài, có các bác, các chú thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn khi cần.

Ghư học mầm non và tiểu học tại điểm trường Suối Lóng, cách nhà khoảng 30km. Từ nhỏ, em đã được bố gửi ở nhờ nhà người quen để tiện đi học, cuối tuần mới đón về. Lên THCS, Ghư xuống học tại trung tâm xã Tam Chung. Càng lên lớp cao, trường càng xa nhà, thời gian em sống xa bố mẹ cũng dài hơn.

Biết mình đỗ vào lớp 10, Ghư báo tin cho bố đầu tiên. Anh Sùng A Vảng mừng cho con, nhưng cũng lo những khoản tiền ăn ở, sinh hoạt trong ba năm học tới. Ghư là con lớn trong gia đình có bốn anh em, sau em còn ba em gái. Bố mẹ làm nương, chăn nuôi và nhận tiền công bảo vệ rừng để trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học. Giữa những lo toan ấy, anh dặn con cố gắng học để sau này đỡ vất vả hơn.

Cũng vào thời điểm ấy, việc học của Ghư trở thành câu chuyện được các cán bộ Hạt Kiểm lâm Mường Lát quan tâm. Họ đã biết gia đình em qua nhiều chuyến lên Hin Phăng kiểm tra rừng, gặp ông Sùng A Lù, anh Sùng A Vảng và cùng bà con trao đổi về bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo ông Lê Ngọc Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Lát, với học sinh ở các bản xa khi xuống học THPT, chỗ ở có thể được bố trí tại Làng học sinh Trường THPT Mường Lát. Điều khiến anh em trong đơn vị băn khoăn hơn là ở tuổi 15, bước vào một môi trường học tập và sinh hoạt mới, Ghư vẫn cần có người thường xuyên hỏi han, nhắc nhở để giữ nếp học tập, sinh hoạt ổn định. Sau khi bàn bạc, cán bộ trong hạt thống nhất trao đổi với gia đình, đón Ghư về ở tại cơ quan trong thời gian học THPT.

Việc đón Ghư về ở cùng không nằm trong một chương trình hay dự án riêng nào. Anh em trong đơn vị cùng san sẻ chuyện ăn ở, sinh hoạt và hỗ trợ em trong những năm học THPT. “Anh em nghĩ đơn giản, mình ăn gì thì cháu ăn cùng như thế. Quan trọng hơn là cháu có một nơi ổn định để học, có người ở bên nhắc nhở, định hướng”, ông Hiệp nói.

Gia đình vui khi có người cùng đỡ đần, nhưng quyết định cuối cùng vẫn để Ghư tự lựa chọn. Anh Vảng nói chuyện với con, Ghư đồng ý xuống ở cùng các bác, các chú. Ngay từ đầu, mọi người cũng nói rõ với em: đã sống trong tập thể thì phải giữ nền nếp, đi học đúng giờ, tự giác học bài, giữ nơi ở gọn gàng, có việc ra ngoài phải báo. Một số cán bộ trẻ ở gần phòng Ghư được giao quan tâm, hỗ trợ em khi cần. Đến bữa, Ghư cùng mọi người chuẩn bị cơm nước, ăn xong lại thu dọn.

Gần 2 tháng, chưa thể nói nhiều về sự thay đổi của một cậu bé 15 tuổi. Ông Hiệp cũng không vội nhận xét Ghư học giỏi hay đặt lên em những kỳ vọng xa xôi. Điều ông thấy trước mắt là Ghư ngoan, dễ gần, hòa nhập nhanh và mỗi tối biết tự ngồi vào bàn học. Với những người đang đồng hành cùng em, như thế đã là một khởi đầu đáng quý.

Điều họ muốn trước hết cũng rất giản dị: Để Ghư có một chỗ ở ổn định, có người hỏi han, nhắc nhở và yên tâm học hết những năm THPT. Còn con đường sau này sẽ đi đến đâu, trước tiên vẫn phải bắt đầu từ việc giữ cho cậu bé ấy không bỏ dở việc học giữa chừng.

Ghư xuống núi bắt đầu những năm THPT cũng là lúc câu chuyện về gia đình em trên đỉnh Hin Phăng hiện lên rõ hơn.

Ở đó để bảo vệ rừng của mình

Hin Phăng không phải tên một bản hành chính hiện nay. Đó là khu vực trên núi, nơi cộng đồng bản Suối Lóng, xã Tam Chung từng sinh sống. Sau này, để thuận lợi hơn cho việc đi lại, học hành và sinh hoạt, người dân được vận động chuyển xuống khu vực thấp hơn. Phần lớn các hộ đã rời đỉnh Hin Phăng. Hiện trên núi còn 7 gia đình sinh sống, trong đó có gia đình Sùng A Ghư.

Sùng A Ghư được cán bộ Hạt Kiểm lâm Mường Lát hướng dẫn học bài tại nơi ở mới trong khu tập thể của đơn vị.

Từ bản Suối Lóng lên đỉnh Hin Phăng dài hơn 30km. Từ điểm cuối đường bê tông vào khu vực các hộ sinh sống trên đỉnh Hin Phăng còn khoảng 7 - 8km đường đất, đường núi. Mùa khô, xe máy còn có thể đi được. Mỗi khi mùa mưa về, nước xói mặt đường, để lộ nhiều đoạn đá lởm chởm, gập ghềnh; những đoạn dốc trở nên trơn trượt, việc đi lại càng khó khăn. Trên đỉnh Hin Phăng chưa có điện lưới, sóng điện thoại lúc có lúc không, nước sinh hoạt chủ yếu lấy từ các nguồn tự nhiên. Điều kiện cách trở khiến cuộc sống của 7 hộ còn lại phần lớn dựa vào nương rẫy, chăn nuôi và những gì có thể tự gây dựng tại chỗ.

Tôi hỏi: “Vì sao nhiều nhà đã chuyển xuống dưới mà nhà mình vẫn ở trên đó?”. Ghư trả lời bằng lời của bố: “Bố bảo ở trên đó để bảo vệ rừng của mình”. Chỉ một chữ “mình” trong câu nói ấy phần nào cho thấy cách gia đình Ghư nhìn cánh rừng bên cạnh nơi họ sống. Không phải rừng của riêng một nhà. Nhưng đó là phần rừng họ đã sống cạnh, đã đi qua mỗi ngày và nhận trách nhiệm cùng cộng đồng gìn giữ.

Theo ông Lê Ngọc Hiệp, khu vực đỉnh Hin Phăng nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, có hơn 400ha rừng tự nhiên, chủ yếu là rừng phòng hộ đầu nguồn, với hệ sinh thái khá đa dạng. Những hộ dân còn sinh sống trên đỉnh núi góp phần hỗ trợ công tác bảo vệ rừng bởi họ am hiểu địa bàn, trực tiếp đi rừng, có thể kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và thông tin cho lực lượng chức năng. Trong cuộc sống hằng ngày, các hộ cũng nhắc nhở, vận động người dân không chặt phá, khai thác rừng trái phép.

Ông Sùng A Lù là một trong những người đã gắn bó lâu năm với những cánh rừng trên đỉnh Hin Phăng. Ông sống ở đây nhiều năm, có tiếng nói trong cộng đồng và tham gia cùng bà con giữ rừng. Con trai ông, anh Sùng A Vảng, sinh năm 1990, hiện là tổ trưởng tổ bảo vệ rừng của khu vực. Những chuyến tuần tra, kiểm tra rừng vì thế đã trở thành công việc quen thuộc trong gia đình Ghư qua hai thế hệ.

Từ nhỏ, Ghư đã nhiều lần theo ông, theo bố vào rừng. Những chuyến đi ấy trở thành một phần tuổi thơ của em. Bởi vậy, trong những ngày đầu ở Hạt Kiểm lâm, khi được hỏi điều gì khiến em nhớ đỉnh Hin Phăng nhất, Ghư nhắc nhiều đến những cánh rừng quanh nơi mình lớn lên. Ở tuổi 15, em chưa thể tiếp nối công việc của ông và bố, nhưng những gì được nhìn thấy, nghe kể từ nhỏ đã sớm ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp. “Em sẽ cố gắng học để sau này trở thành kiểm lâm. Em muốn tuyên truyền cho bà con ở bản mình và các bản khác cùng bảo vệ rừng”, Ghư nói.

Ông Hiệp đón nhận mong muốn ấy với sự thận trọng của một người lớn. Ba năm THPT còn ở phía trước và từ một cậu bé trên đỉnh Hin Phăng đến một người có thể làm công việc quản lý, bảo vệ rừng vẫn là chặng đường dài. Những người ở Hạt Kiểm lâm có thể giúp em ổn định nơi ăn ở, hỗ trợ việc học, nhắc nhở nếp sinh hoạt; còn đi được đến đâu trước hết vẫn phụ thuộc vào chính Ghư.

Trong khi anh Sùng A Vảng vẫn ở trên đỉnh Hin Phăng, tiếp tục những chuyến tuần tra rừng như nhiều năm qua, cậu con trai lớn của anh đã bắt đầu một nhịp sống khác dưới núi: đến trường, trở về Hạt Kiểm lâm rồi ngồi vào bàn học mỗi tối. Ghư đang đi một con đường khác với ông và bố. Nếu giữ được lựa chọn của mình, hành trình xuống núi để học hôm nay có thể một ngày đưa em trở lại đỉnh Hin Phăng trong một vai trò khác.