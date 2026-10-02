Ba thay đổi lớn khi triển khai đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Tăng tốc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký trình Quốc hội báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Thi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (Ảnh: Minh Tuệ).

Nội dung đáng chú ý được đề cập trong báo cáo này là 3 thay đổi lớn trong quá trình đầu tư.

Cụ thể, về phạm vi, quy mô dự án, dự án thành phần 1 ban đầu có tổng chiều dài gần 129km đi qua tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) dài gần 28km và tỉnh Bình Phước (nay là TP Đồng Nai) hơn 101km.

Tuy nhiên, sau quá trình điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Đắk Nông cũ, chiều dài thực tế của dự án giảm gần 5km, tổng chiều dài giảm xuống còn hơn 124km. Việc giảm chiều dài tuyến đã được UBND tỉnh Đồng Nai (UBND tỉnh Bình Phước trước đây) báo cáo do thay đổi phương án kỹ thuật đoạn đầu dự án, không thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Về diện tích thu hồi đất. Theo Nghị quyết của Quốc hội, diện tích thu hồi ban đầu là hơn 1.100ha. Thực tế triển khai, tổng diện tích thu hồi đất khoảng hơn 1.200ha (tăng hơn 105ha) do một số đoạn tuyến đi qua khu vực, vị trí có địa hình đào sâu, đắp cao nên phải mở rộng phạm vi thu hồi đất, bổ sung phạm vi GPMB để dự kiến xây dựng 3 trạm dừng nghỉ, chuẩn xác lại phạm vi GPMB một số nút giao.

Một thay đổi lớn khác là tổng mức đầu tư. Theo kết quả phê duyệt dự án đầu tư của các dự án thành phần, tổng mức đầu tư là 25.893 tỷ đồng (cao hơn sơ bộ tổng mức đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội). Trong đó, dự án thành phần 1 tăng 353 tỷ đồng (nguồn vốn nhà nước tham gia không thay đổi so với chủ trương đầu tư), các dự án thành phần còn lại giữ nguyên tổng mức đầu tư. Căn cứ quy định của Luật PPP, việc tăng tổng mức đầu tư dự án không thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Các thay đổi trong quá trình triển khai không thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ nêu rõ, các yếu tố bất ổn về địa chính trị thế giới dẫn đến giá nhiên, vật liệu tăng cao, tác động trực tiếp đến chi phí đầu tư và phương án tài chính của dự án thành phần 1. UBND TP Đồng Nai đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trong đó đề xuất điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư, tăng tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia nhưng không vượt quá 70%.

Trên cơ sở rà soát, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, UBND TP Đồng Nai đã trình cấp có thẩm quyền đề xuất điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư, tăng tỷ lệ vốn ngân sách nhà nước tham gia nhưng không vượt quá 50% sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án thành phần 1.

Ngày 25/9/2026, HĐND TP Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về việc cam kết bố trí 4.540 tỷ đồng từ ngân sách địa phương cho dự án thành phần 1 để tiếp tục triển khai dự án.

"Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương liên quan phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, hoàn thiện hồ sơ (điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành phần 1) trình Quốc hội xem xét, thông qua, bảo đảm chất lượng và tuân thủ đúng quy định pháp luật; chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh, sớm tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch", báo cáo nêu.

Ký hợp đồng nguyên tắc, lựa chọn nhà thầu thi công tuyến chính cao tốc ngay khi đủ điều kiện

Liên quan đến tiến độ triển khai các hạng mục công việc, theo báo cáo, các chủ đầu tư của dự án thành phần 2, 3 đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho 15 gói thầu xây lắp.

Riêng dự án thành phần 1 đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán để làm cơ sở thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp. Hiện, chủ đầu tư đã ký hợp đồng nguyên tắc với 18 nhà thầu thi công, việc lựa chọn và ký kết hợp đồng chính thức sẽ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Về triển khai hiện trường, dự án thành phần 1 khởi công ngày 19/8/2025 (đoạn Km117+020 - Km117+900), đến nay đang thi công đắp nền đường, hoàn thành các hạng mục cống tròn. Với các vị trí khác, các nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị trên toàn tuyến, đang dọn dẹp mặt bằng, xây dựng lán trại, dự kiến sẽ triển khai đồng loạt khi bảo đảm điều kiện pháp lý.

Tại dự án thành phần 2 đã khởi công 3 gói thầu xây lắp. Tuy nhiện, chủ đầu tư đang tạm dừng thi công các hạng mục liên quan đến dự án thành phần 1 do phải điều chỉnh giải pháp kỹ thuật và diện tích mặt bằng đủ điều kiện thi công còn hạn chế.

Dự án thành phần 3 đã khởi công 12/12 gói thầu xây lắp. Đến nay, tất cả các gói thầu đang triển khai thi công, tiến độ đạt khoảng 45%.

Phục vụ thi công xây lắp, mặt bằng đoạn qua TP Đồng Nai đã được bàn giao cho nhà đầu tư hơn 74km trên tổng chiều dài hơn 101km (đạt hơn 73%); đoạn qua tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao hơn 7km trên tổng chiều dài hơn 23km.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài gần 129km, được chia làm 5 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 (đầu tư xây dựng đường cao tốc) do UBND TP Đồng Nai (tỉnh Bình Phước trước đây) làm cơ quan có thẩm quyền, triển khai theo phương thức PPP, chiều dài gần 129km, phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Đắk Nông) do UBND tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông trước đây) làm cơ quan chủ quản, đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách địa phương. Dự án thành phần 3 (đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước) do UBND TP Đồng Nai (tỉnh Bình Phước trước đây) làm cơ quan chủ quản, đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Dự án thành phần 4 (thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông) do UBND tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Đắk Nông trước đây) làm cơ quan chủ quản, đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách địa phương. Dự án thành phần 5 (thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Bình Phước) do UBND TP Đồng Nai (tỉnh Bình Phước trước đây) làm cơ quan chủ quản, đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Dự kiến, dự án cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.