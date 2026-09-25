Ba thập kỷ vun đắp nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles (Bỉ)

Dự sự kiện về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, đại diện các cơ quan Trung ương…

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng các đại biểu dự chương trình

Về phía quốc tế có Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt; Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Du Ville cùng đông đảo đại diện các đại sứ quán và đối tác của Phái đoàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, 30 năm hiện diện của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam là dấu mốc đáng trân trọng. Trong suốt chặng đường đó, Phái đoàn đã trở thành đối tác tích cực và tin cậy, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Wallonie-Bruxelles nói riêng và Vương quốc Bỉ nói chung.

Thứ trưởng khẳng định, văn hóa là một trong những lĩnh vực hợp tác được triển khai sớm và liên tục. Từ các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, văn học đến đào tạo và trao đổi chuyên gia, nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim và những người hoạt động văn hóa của hai bên đã có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và cùng sáng tạo. Qua đó, văn hóa thực sự trở thành cầu nối đưa nhân dân hai bên đến gần nhau hơn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện

Bộ VHTTDL đánh giá cao vai trò ngày càng rộng mở của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles trong việc kết nối Việt Nam với các đối tác châu Âu và cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có những đóng góp tích cực thông qua Hiệp hội các Viện Văn hóa châu Âu (EUNIC) và nhóm các đại sứ quán, phái đoàn và Cơ quan Pháp ngữ (GADIF).

Việt Nam hiện đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó văn hóa, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số ngày càng được coi trọng. Đây cũng là những lĩnh vực mà Wallonie-Bruxelles có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, hai bên còn nhiều dư địa để đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, đặc biệt trong công nghiệp văn hóa và sáng tạo; bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với công nghệ số; điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn; cũng như đào tạo và phát triển tài năng trẻ.

Bộ VHTTDL mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, không chỉ kế thừa những thành quả của 30 năm qua mà còn cùng nhau xây dựng những sáng kiến mới, thiết thực và sáng tạo, đáp ứng những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt phát biểu

Qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles tiếp tục phát triển năng động và bền vững, đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị Việt Nam – Bỉ; tăng cường kết nối giữa Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ và châu Âu.

Về phía Bỉ, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt đánh giá mối quan hệ đối tác đa dạng giữa Wallonie-Bruxelles và Vương quốc Bỉ với Việt Nam đã chuyển mình theo hướng bình đẳng, cùng có lợi, đồng thời ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới.

“Để thấy rõ điều này, chỉ cần nhìn vào chương trình nghị sự của đoàn công tác thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Bỉ tuần trước. Đó là cuộc chiến chống bạo lực và xâm hại trẻ em trên không gian mạng, công tác bảo tồn di sản văn hóa và quản lý du lịch, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo”, Đại sứ Pieter Leenknegt cho biết.

Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Du Ville phát biểu

Đặc biệt, những nét văn hóa dân gian, các dân tộc thiểu số cùng những truyền thống riêng biệt chính là minh chứng sống động cho sự đa dạng và giàu có về văn hóa mà Bỉ luôn mong muốn được giao lưu với Việt Nam, cùng nhau tạo nên những giao thoa văn hóa mới.

Về phần mình, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Du Ville khẳng định, việc lựa chọn Thư viện Quốc gia Việt Nam làm địa điểm tổ chức là lời nhắc nhở rằng câu chuyện hợp tác giữa hai bên khởi nguồn từ một Hiệp định ký kết với Bộ Văn hóa – Thông tin Việt Nam (nay là Bộ VHTTDL) vào năm 1993.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng các đại biểu nâng ly chúc mừng tại sự kiện

Trong 3 thập kỷ qua, hai bên đã cùng nhau thực hiện các chương trình hợp tác đại học, nghiên cứu khoa học; cùng nhau tổ chức những festival âm nhạc, liên hoan nghệ thuật múa, những liên hoan phim mang thương hiệu Wallonie-Bruxelles, cùng những bộ phim tài liệu từng làm rung động khán giả Hà Nội và nhiều thành phố khác.

Ông Pierre Du Ville mong muốn Việt Nam, với sức trẻ, sự năng động và tinh thần cởi mở sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành của Wallonie-Bruxelles; góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.

Các tiết mục nghệ thuật tại sự kiện

Tại chương trình, các tiết mục nghệ thuật đã để lại những dấu ấn đẹp về tình hữu nghị và sự gắn kết giữa Việt Nam và cộng đồng Wallonie–Bruxelles cũng như Vương quốc Bỉ.

Thông qua các tiết mục trình diễn, chương trình tạo nên không gian giao lưu, nơi những giá trị văn hóa của hai bên được giới thiệu, chia sẻ. Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường 30 năm hoạt động của Phái đoàn Wallonie–Bruxelles tại Việt Nam, đồng thời góp phần mở rộng những nhịp cầu hợp tác, giao lưu văn hóa giữa hai nước trong thời gian tới.