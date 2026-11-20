Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội cùng đông đảo giảng viên, người lao động và sinh viên Nhà trường.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996 – 2026), nhìn lại chặng đường ba thập kỷ phát triển và xác lập mục tiêu chiến lược cho giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường tri ân cố Giáo sư Trần Phương – nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người sáng lập và Hiệu trưởng đầu tiên của HUBT. Từ triết lý “Thực học – Thực nghiệp” đặt nền móng năm 1996, đến nay HUBT đã phát triển từ 3 ngành ban đầu thành cơ sở đào tạo đa ngành với hơn 27 ngành đại học chính quy, đào tạo từ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ, cùng hệ thống cơ sở vật chất tại Hà Nội, Bắc Ninh và Phú Thọ. Qua 30 năm, Nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất.

Lãnh đạo Nhà trường đúc kết sức mạnh của HUBT qua 6 nền tảng cốt lõi: xây dựng đội ngũ tri thức chất lượng cao; đào tạo đa ngành gắn với thực hành; gắn đào tạo với trách nhiệm xã hội; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại; phát huy tự chủ, quản trị hiệu quả theo mô hình hợp tác không vì lợi nhuận; và không ngừng kiểm định, nâng cao chất lượng.

Màn biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Hướng tới tương lai, HUBT đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trường đại học ứng dụng trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, phấn đấu 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn. Đến năm 2045, Trường hướng tới trở thành trung tâm tri thức có tầm ảnh hưởng trong khu vực về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.