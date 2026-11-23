Sự phát triển của thị trường góp phần huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy cổ phần hóa, đổi mới quản trị doanh nghiệp và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế

Sự kiện trọng tâm là Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, diễn ra sáng 27/11 tại Hà Nội. Lãnh đạo Chính phủ sẽ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Lễ kỷ niệm dự kiến có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các thế hệ lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cán bộ ngành Chứng khoán qua các thời kỳ, đại diện doanh nghiệp, thành viên thị trường và các cơ quan báo chí trong, ngoài nước.

Đáng chú ý, sự kiện có sự tham gia dự kiến của lãnh đạo các cơ quan quản lý chứng khoán trong khu vực và thế giới, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cùng các tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, MSCI và các định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế.

Theo chương trình dự kiến, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA), sẽ phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Từ hai cổ phiếu đến kênh huy động vốn quan trọng

Ngày 28/11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ những phiên giao dịch đầu tiên với hai cổ phiếu niêm yết, thị trường từng bước mở rộng về quy mô, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển về chiều sâu, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Sự phát triển của thị trường góp phần huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy cổ phần hóa, đổi mới quản trị doanh nghiệp và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế.

Qua từng giai đoạn, khuôn khổ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán tiếp tục được hoàn thiện; tổ chức, hạ tầng thị trường từng bước hiện đại hóa; công tác quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư ngày càng được tăng cường.

Những kết quả trong tiến trình hội nhập và nâng hạng thị trường ghi nhận nỗ lực cải cách của Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào thị trường Việt Nam.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp ghi nhận, tri ân đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán, cộng đồng doanh nghiệp, thành viên thị trường và nhà đầu tư trong quá trình xây dựng, phát triển thị trường suốt 30 năm qua.

Quảng bá thị trường vốn, mở rộng hợp tác quốc tế

Chuỗi sự kiện được tổ chức trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc kết hợp hoạt động kỷ niệm với quảng bá thị trường vốn và xúc tiến đầu tư quốc tế nhằm cụ thể hóa các chủ trương này trong lĩnh vực chứng khoán, thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, mở rộng đối thoại với cộng đồng tài chính quốc tế và giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu duy trì tăng trưởng kinh tế cao đặt ra nhu cầu huy động nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng lớn, nhất là cho phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Thị trường chứng khoán và thị trường vốn có vai trò quan trọng trong huy động, phân bổ các nguồn lực tài chính cho những mục tiêu này. Để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng thị trường, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham gia thị trường.

Thông qua chuỗi sự kiện, Việt Nam có dịp chia sẻ với các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế về những cải cách đang triển khai, đồng thời lắng nghe ý kiến liên quan đến khả năng tiếp cận thị trường, chất lượng công bố thông tin và môi trường đầu tư. Đây cũng là hoạt động hướng tới củng cố niềm tin nhà đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút dòng vốn trung, dài hạn.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, ngày 26 và 27/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với OECD tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026 tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Báo cáo đánh giá của OECD về thị trường vốn Việt Nam dự kiến được công bố tại đây. Các đại biểu sẽ trao đổi về khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thị trường vốn. Bên cạnh đó, từ ngày 26 đến 27/11, không gian trưng bày sẽ mở cửa đón khách tham quan, giới thiệu những dấu mốc, thành tựu tiêu biểu trong 30 năm hình thành và phát triển ngành Chứng khoán Việt Nam.