Ba tàu sân bay Mỹ có thể cùng hiện diện tại Trung Đông, Đức cạn Patriot và Pháp phát triển ASN4G

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đã cập cảng Singapore ngày 6/11 trên hành trình dự kiến tới Trung Đông, theo Army Recognition ngày 8/11. Nếu USS George Washington (CVN-73) chưa rời khu vực khi Theodore Roosevelt tới, Hải quân Mỹ sẽ có 3 tàu sân bay hạt nhân cùng hiện diện. Tàu còn lại là USS George H.W. Bush (CVN-77), đang hỗ trợ chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào Iran.

Ba tàu sân bay Mỹ tại Trung Đông

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) di chuyển song song tàu tiếp liệu HMAS Stalwart (A304) của Hải quân Australia ngày 4/11/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đi cùng Theodore Roosevelt là Không đoàn tàu sân bay số 11 (CVW-11), tuần dương hạm lớp Ticonderoga USS Chosin (CG-65) và hai khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Paul Hamilton (DDG-60), USS Decatur (DDG-73). Không đoàn gồm tiêm kích đa năng F/A-18E/F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler và trực thăng MH-60 Seahawk, nhưng số lượng cụ thể không được công bố. Theo một quan chức Mỹ nói với Axios, nhóm tàu sẽ không vào khu vực của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước giữa tháng 11.

Army Recognition lưu ý chưa có thông báo chính thức nào cho thấy duy trì 3 tàu sân bay là yêu cầu riêng của chiến dịch. Việc 3 tàu cùng có mặt phụ thuộc thời điểm George Washington rời đi. George H.W. Bush tới Trung Đông ngày 23/4/2026 sau khi đi vòng qua châu Phi thay vì kênh đào Suez, khiến hành trình dài thêm khoảng 12 ngày, còn George Washington có mặt từ ngày 19/8. Trước đó, USS Abraham Lincoln (CVN-72) trở về San Diego ngày 8/10 sau 322 ngày triển khai, trong đó có 265 ngày liên tục không cập cảng.

Cả 3 tàu đều thuộc lớp Nimitz, lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, dùng 2 lò phản ứng hạt nhân. Một không đoàn thường có khoảng 60 - 70 máy bay, nên 3 tàu có thể đưa khoảng 200 máy bay vào khu vực. Động cơ hạt nhân giúp tàu không phải tiếp nhiên liệu cho chính mình, nhưng nhiên liệu phản lực, đạn dược và lương thực vẫn phải được tiếp tế trên biển, đó là vai trò của tàu tiếp liệu như HMAS Stalwart.

Theo Forbes, các đợt triển khai hiện kéo dài khoảng 11 tháng, dài hơn nhiều mức khoảng 7 tháng thường thấy, gây áp lực lên bảo dưỡng và thủy thủ đoàn. Từ Singapore, quãng đường biển tới vịnh Oman khoảng 5.900 km, tương đương khoảng 1 tuần hành trình ở tốc độ 20 hải lí/giờ.

Đức cạn tên lửa Patriot có thể chuyển cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này đã cạn kho tên lửa Patriot có thể chuyển giao cho Ukraine, Militarnyi dẫn cuộc phỏng vấn của ông với tờ Berliner Morgenpost ngày 7/11. Đức đã chuyển cho Ukraine một số hệ thống Patriot và lượng lớn tên lửa đánh chặn, nhưng con số cụ thể không được nêu.

Tên lửa PAC-2 được nạp vào ống chứa kiêm ống phóng. Ảnh: Raytheon

Theo ông Pistorius, Berlin không thể nhanh chóng bổ sung số vũ khí đã chuyển đi. “Bất cứ thứ gì chúng tôi chuyển giao lúc này đều không thể được thay thế trong tương lai gần”, ông nói. Bộ trưởng Đức cho rằng tiếp tục chuyển giao sẽ tạo ra những khoảng trống trong năng lực phòng thủ của chính nước này.

Hai dòng đạn đánh chặn của Patriot

Mỗi bệ phóng M903 mang 4 quả GEM-T hoặc 12 quả PAC-3 MSE, nên một đợt tấn công lớn có thể tiêu tốn cơ số đạn của nhiều bệ phóng trong thời gian ngắn.

Nút thắt nằm ở khâu sản xuất

Lockheed Martin giao 620 quả PAC-3 MSE trong năm 2025, tương đương khoảng 52 quả mỗi tháng cho quân đội Mỹ và 17 nước khác đang vận hành Patriot. Thỏa thuận khung công bố tháng 1/2026 đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 2.000 quả mỗi năm trong vòng 7 năm.

Ở châu Âu, liên doanh COMLOG giữa Raytheon và MBDA nhận hợp đồng tới 1.000 quả GEM-T, trị giá tối đa 5,6 tỉ USD, từ Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA) tháng 1/2024 cho Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha. Dây chuyền lắp ráp cuối đặt tại Schrobenhausen, bang Bavaria (Đức), lô đầu dự kiến giao năm 2027 và một phần hạ tầng mới chỉ hoạt động từ năm 2028. Tính trung bình, mỗi quả GEM-T khoảng 5,6 triệu USD, chưa tách chi phí hỗ trợ đi kèm. Khoảng cách 3-4 năm giữa lúc kí hợp đồng và lúc giao hàng giải thích vì sao lượng đạn đã chuyển đi khó được bù sớm.

Pháp phát triển năng lực răn đe hạt nhân trên không

Pháp đang phát triển năng lực răn đe hạt nhân trên không thế hệ mới dựa trên tiêm kích Rafale F5 và tên lửa hành trình siêu vượt âm ASN4G, theo Army Recognition. ASN4G sẽ thay thế tên lửa ASMPA-R hiện nay, trang bị cho Lực lượng Không quân Chiến lược (FAS) trên đất liền lẫn lực lượng không quân hải quân trên tàu sân bay, dự kiến vào biên chế khoảng năm 2035.

Tiêm kích Rafale của Không quân Pháp mang tên lửa ASMPA-R năm 2024. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp

Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) đã trao hợp đồng phát triển ASN4G cho tập đoàn MBDA ngày 2/6/2026. Mục tiêu thiết kế là bay trên Mach 5 và có khả năng cơ động để xuyên thủng hệ thống phòng không tiên tiến. The War Zone (TWZ) đưa con số tầm bay trên 1.000 km, nhưng DGA chưa công bố tốc độ tối đa, tầm bay, trọng lượng hay đương lượng đầu đạn.

Rafale F5 và các nâng cấp

Ngày 9/9/2026, DGA công bố các hợp đồng chuẩn bị với Dassault Aviation, Thales, MBDA và Safran cho Rafale F5, còn giai đoạn triển khai dự kiến bắt đầu cuối năm 2026. Theo TWZ, F5 dùng radar RBE2-XG của Thales với linh kiện bán dẫn gallium nitride (GaN), tăng công suất, tầm phát hiện và khả năng nhận dạng mục tiêu có diện tích phản xạ radar rất nhỏ. Hệ thống tác chiến điện tử SPECTRA được thiết kế lại hoàn toàn bằng công nghệ số.

Động cơ Safran M88 T-REX tăng lực đẩy từ khoảng 73 kN lên 88 kN. Rafale F5 còn có liên kết dữ liệu chống nhiễu IVDL và phối hợp với UAV chiến đấu tàng hình do Dassault phát triển dựa trên mẫu trình diễn nEUROn. Máy bay dự kiến hoàn tất chứng nhận ban đầu khoảng năm 2033.

So sánh ASMP-A và ASN4G

Nếu đạt các mức mà TWZ nêu, ASN4G sẽ gấp đôi tầm bay và nhanh hơn ít nhất 2/3 so với ASMP-A. Ở Mach 5, tương đương khoảng 1.700 m/s ở độ cao lớn, thời gian bay tới mục tiêu được rút ngắn đáng kể, qua đó giảm thời gian cảnh báo của đối phương. Lực đẩy tăng 20% giúp Rafale mang tải nặng tốt hơn, trong khi UAV tàng hình đi kèm được giao nhiệm vụ áp chế phòng không, mở hành lang cho máy bay mang tên lửa.