Ba tập đoàn Trung Quốc đặt mua hơn 3 triệu chip Nvidia

Chip của Nvidia. Ảnh: TTXVN

Ba tập đoàn công nghệ Trung Quốc gồm ByteDance, Alibaba và Tencent đã đặt mua tổng cộng hơn 3 triệu card đồ họa RTX PRO 5500 mới của công ty sản xuất chip Nvidia, với tổng giá trị theo giá niêm yết vượt 35 tỷ USD, trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh tìm kiếm chip có hiệu năng thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng quy định xuất khẩu của Mỹ.

Theo ba nguồn thạo tin, Nvidia đã thông báo với khách hàng và đối tác rằng hãng không thể bảo đảm đáp ứng đầy đủ các đơn hàng do nhu cầu từ các công ty công nghệ Trung Quốc vượt xa kế hoạch sản xuất.

RTX PRO 5500 là dòng chip dành cho máy trạm chuyên nghiệp, không phải các cụm máy chủ quy mô lớn sử dụng bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của Nvidia. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những dòng chip mạnh nhất của hãng hiện còn được cung cấp cho khách hàng Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, Nvidia cho biết khách hàng có thể chỉ nhận được 5-10% số lượng đã đặt. Trong khi đó, tổng đơn hàng RTX PRO 5500 từ Trung Quốc đã vượt 6 triệu chiếc, còn năng lực sản xuất toàn cầu của Nvidia đối với dòng chip này có thể không vượt quá 3 triệu chiếc trong năm 2027.

Quy mô đơn hàng của ba tập đoàn Trung Quốc cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm của Nvidia vẫn lớn bất chấp các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Các công ty Trung Quốc chủ yếu muốn sử dụng RTX PRO 5500 để vận hành những mô hình AI đã được huấn luyện, chẳng hạn như tạo câu trả lời cho chatbot. Công việc này, gọi là suy luận AI, thường đòi hỏi năng lực tính toán thấp hơn so với quá trình huấn luyện mô hình trên các tập dữ liệu lớn.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ không cho phép bán chip B300 Blackwell của Nvidia cho khách hàng Trung Quốc. Việc xuất khẩu chip H200 Hopper phải được xem xét theo từng trường hợp và tuân thủ các điều kiện cấp phép. Những hạn chế này đã thúc đẩy doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến các nhà cung cấp trong nước, trong khi chính phủ nước này khuyến khích sử dụng chip nội địa.

Huawei đã gia tăng thị phần, nhưng các nhà sản xuất chip Trung Quốc nhìn chung vẫn gặp khó khăn trong việc bắt kịp sản phẩm hàng đầu của Mỹ, một phần do hạn chế tiếp cận thiết bị nước ngoài dùng để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến.

Nhu cầu tăng mạnh cũng phản ánh tình trạng thiếu hụt năng lực tính toán tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi các doanh nghiệp chạy đua phát triển mô hình AI tiên tiến và Trung Quốc thúc đẩy ứng dụng công nghệ này trong nhiều ngành công nghiệp.

Nguồn cung chip RTX PRO 5500 còn chịu sức ép từ kế hoạch sản xuất của Nvidia. Theo hai nguồn tin, từ năm 2027, hãng dự kiến dành phần lớn công suất tại công ty sản xuất chất bán dẫn TSMC cho nền tảng Rubin thế hệ tiếp theo, phục vụ các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, thay vì những sản phẩm như RTX PRO 5500. Nvidia cho biết các mẫu chip đầu tiên dự kiến được cung cấp vào tháng 12, trước khi giao hàng thương mại bắt đầu trong quý I/2027.

Trong khi đó, dòng RTX 6000D trước đây, có hiệu năng tương đương RTX PRO 5500 theo thông số sản phẩm, đã bị ngừng sản xuất và giá thị trường tại Trung Quốc tăng gấp đôi.