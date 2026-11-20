Biểu tượng của Ngân hàng JPMorgan Chase tại trụ sở ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, các công ty khẳng định không có dữ liệu tài chính hoặc thông tin thanh toán bị đánh cắp.

JPMorgan Chase cho biết tin tặc có thể đã lấy được tên và địa chỉ email của một số khách hàng. Ngân hàng khẳng định hoạt động không bị ảnh hưởng và sự cố không liên quan đến vụ trục trặc hệ thống hồi đầu tuần.

Visa cho biết vụ tấn công nhằm vào một nhà cung cấp dịch vụ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng không ảnh hưởng đến hệ thống của hãng cũng như không làm lộ thông tin thẻ thanh toán. Trong khi đó, Mastercard xác nhận một số thông tin của khách hàng tham gia chương trình ưu đãi riêng đã bị lộ. Công ty đang phối hợp với nhà cung cấp để hỗ trợ những khách hàng này.

Liên quan đến vụ việc, công ty an ninh mạng SOCRadar cho biết nhóm tin tặc n0n đã nhận trách nhiệm và công bố một số tài liệu làm bằng chứng. Tuy nhiên, SOCRadar chưa thể xác minh tính xác thực của các tài liệu này.