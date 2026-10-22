Ba tập đoàn công nghệ hợp tác thúc đẩy ứng dụng AI trong công nghiệp

Giải quyết 3 thách thức

Trong khi phần lớn các thảo luận về AI Vật lý (Physical AI) hiện nay tập trung vào robot, robot hình người và máy móc tự chủ, thì các ngành công nghiệp chế biến phải đối mặt với một thách thức hoàn toàn khác. Các nhà vận hành phải quản lý những quy trình hoạt động phức tạp, liên tục, nơi mà độ tin cậy, an toàn, an ninh mạng và hiệu quả năng lượng là những yếu tố quyết định hiệu suất. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một bản thiết kế chi tiết rõ ràng nào về cách áp dụng AI Vật lý một cách thực tiễn vào các môi trường phức tạp này.

Schneider Electric cùng NVIDIA và HPE mở rộng ứng dụng AI trong công nghiệp chế biến

Schneider Electric, NVIDIA và HPE chia sẻ tầm nhìn chung trong việc đưa AI đến gần hơn với các hoạt động công nghiệp, tích hợp năng lực AI trực tiếp vào nơi mà việc ra quyết định và kiến tạo giá trị đang diễn ra. Để bước đầu hiện thực hóa tầm nhìn này, ba công ty hôm nay giới thiệu các tác nhân AI Công nghiệp tại biên (Industrial AI Agents at the Edge).

Giải pháp này kết hợp giữa HPE Private Cloud AI - được hợp tác thiết kế với NVIDIA trong danh mục HPE AI Factory với NVIDIA và chuyên môn sâu rộng về công nghệ vận hành của Schneider Electric. Qua đó, các tổ chức có thể triển khai và mở rộng các ứng dụng AI một cách an toàn tại biên công nghiệp, đưa năng lực phân tích và ra quyết định theo thời gian thực đến gần hơn với các hoạt động trọng yếu, đồng thời duy trì quyền kiểm soát đối với dữ liệu nhạy cảm, an ninh và chi phí.

Nhiều tổ chức công nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi mở rộng quy mô AI trong môi trường vận hành. Các yêu cầu khắt khe về quản trị dữ liệu, an ninh mạng, hiệu suất vận hành và việc triển khai AI có thể tạo ra những rào cản lớn đối với việc áp dụng rộng rãi. Bằng cách hoạt động tại biên, giải pháp này giúp giải quyết 3 thách thức đang hạn chế AI công nghiệp trên quy mô lớn. Cụ thể, chủ quyền dữ liệu (Data sovereignty): Dữ liệu vận hành trọng yếu thường quá giá trị, nhạy cảm hoặc bị ràng buộc bởi các quy định pháp lý nên khó có thể chuyển ra ngoài ranh giới vận hành. HPE Private Cloud AI cung cấp nền tảng bảo mật cho các tác nhân AI Công nghiệp tại biên, cho phép các doanh nghiệp triển khai AI ngay tại nơi hoạt động của mình mà vẫn giữ được quyền kiểm soát, an ninh và tính tuân thủ.

An ninh mạng (Cybersecurity): Việc tăng cường kết nối có thể mang lại thêm nhiều rủi ro cho các môi trường công nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu. HPE Private Cloud AI giúp giảm thiểu bề mặt tấn công bằng cách lưu trữ và xử lý dữ liệu ngay gần nguồn phát sinh.

Chi phí vận hành và sử dụng AI (AI consumption costs): Khi việc sử dụng AI tăng lên, các chi phí liên quan đến suy luận trên nền tảng đám mây, truyền tải dữ liệu và token cũng tăng theo, tạo ra gánh nặng cho các doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô AI trên nhiều địa điểm, tài sản và hoạt động. Triển khai AI tại biên với HPE Private Cloud AI có thể giúp giảm bớt các chi phí này, đồng thời mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn đối với địa điểm và cách thức thực hiện các tác vụ AI.

Hệ thống giám sát công nghệ vận hành trong sản xuất

Nền tảng cho bước tiến tiếp theo này đã được chứng minh hiệu quả tại CMPC Chile, một phần của Empresas CMPC S.A., một trong những nhà sản xuất bột giấy, giấy và bao bì lớn nhất Mỹ Latinh. Trong ba năm qua, CMPC Chile đã sử dụng Hệ thống Giám sát Công nghệ Vận hành (OTMS) của Schneider Electric trong hoạt động sản xuất để theo dõi tình trạng và tính sẵn sàng của các hệ thống điều khiển trong các quy trình sản xuất bột giấy và giấy liên tục của mình.

OTMS cung cấp cho các đội ngũ của CMPC một cái nhìn thống nhất về các hệ thống điều khiển, máy chủ, máy trạm và bộ chuyển mạch, giúp các chuyên gia sớm phát hiện các vấn đề phát sinh, chẩn đoán nhanh hơn và thiết lập các ưu tiên bảo trì rõ ràng hơn. Việc triển khai thành công này chứng minh giá trị của OTMS như một giải pháp giám sát hệ thống điều khiển, đồng thời tạo nền tảng vận hành vững chắc cho việc đưa vào sử dụng các tác nhân AI Công nghiệp trong tương lai, với tiềm năng đẩy nhanh quá trình điều tra và ra quyết định trong khi vẫn đảm bảo con người nắm quyền kiểm soát đối với các hành động trọng yếu.

3 tác nhân AI Công nghiệp đầu tiên tại biên (Industrial AI agents at the edge): Tác nhân Giám sát công nghệ vận hành (OT Monitoring Agent; Tác nhân An ninh mạng (Cybersecurity Agent; Tác nhân Tối ưu hóa Năng lượng (Energy Optimization Agent).

Bà Gwenaelle Huet, Phó Chủ tịch Điều hành mảng tự động hóa công nghiệp tại Schneider Electric cho biết, thế hệ đổi mới công nghiệp tiếp theo sẽ được thúc đẩy bởi trí tuệ được nhúng trực tiếp vào các hoạt động công nghiệp. “Cơ hội lớn để áp dụng AI Vật lý vào các hệ thống công nghiệp đang vận hành các ngành công nghiệp trọng yếu trên thế giới. Cùng với NVIDIA và HPE, chúng tôi đang kết hợp chuyên môn về tự động hóa, AI và điện toán tại biên (Edge Computing) để giúp khách hàng chuyển đổi dữ liệu vận hành thành hành động, nâng cao khả năng phục hồi, hiệu quả, an ninh mạng và tính bền vững, đồng thời đặt nền móng cho các hoạt động công nghiệp tự chủ hơn”- bà Gwenaelle Huet nói.

Ông Sri Kodali, Giám đốc toàn cầu về Quan hệ Đối tác nhà phát triển - năng lượng và tiện ích tại NVIDIA nêu, các hoạt động công nghiệp tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, nhưng việc biến dữ liệu đó thành hành động vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của ngành. Bằng cách kết hợp các mô hình AI mở NVIDIA Nemotron™ và giải pháp HPE Private Cloud AI - một giải pháp nhà máy AI chìa khóa trao tay - với chuyên môn công nghiệp và nền tảng OTMS của Schneider Electric, các tác nhân Bà Alexia Clements, Phó Chủ tịch cấp cao, mảng bán giải pháp điện toán đám mây kết hợp tại HPE cũng chia sẻ, AI công nghiệp có thể giám sát, lập luận và tối ưu hóa các hoạt động theo thời gian thực, đẩy nhanh lộ trình hướng tới AI Vật lý cho các ngành công nghiệp chế biến.

Schneider Electric, NVIDIA và HPE đang tạo dựng nền tảng cho thế hệ hoạt động công nghiệp tiếp theo, nơi các hệ thống thông minh có thể liên tục giám sát, lập luận và tối ưu hóa hiệu suất. Theo thời gian, những khả năng này sẽ giúp tự động hóa quá trình tự động hóa, mang lại các hoạt động an toàn hơn, hiệu quả hơn và ngày càng tự chủ hơn trong các ngành công nghiệp quy trình.