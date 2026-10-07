Ba tân binh tuyển Việt Nam thể hiện ra sao ở FIFA ASEAN Cup 2026?

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong bối cảnh tuyển Việt Nam thiếu hụt lực lượng vì bão chấn thương, HLV Kim Sang Sik tạo cơ hội cho tân binh là Adou Minh, Đăng Khoa và William Minh Hoàng.

Trong lần đầu khoác áo ĐTQG Việt Nam, cả 3 cầu thủ này đều thể hiện sự cố gắng, thi đấu với tinh thần cao nhất. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, không phải ai cũng ghi được điểm với HLV Kim Sang Sik.

Màn thể hiện của Ngô Đăng Khoa được đánh giá là kém ấn tượng nhất trong 3 người. Cầu thủ này được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở phút 70 trong trận đấu với Philippines, nhưng thi đấu khá mờ nhạt. Sau đó, anh lần đầu được đá chính ở trận tranh hạng Ba với Malaysia.

Ngô Đăng Khoa yếu trong những tình huống tranh chấp, thể lực không tốt. Ảnh: V.A

Ở trận đấu này, tiền vệ CLB CA TP.HCM yếu ở những tình huống tranh chấp tay đôi do mỏng cơm, không có nhiều đường chuyền đẹp mắt, không có cú dứt điểm thực sự nguy hiểm nào. Nhìn chung, Ngô Đăng Khoa phải nỗ lực thật nhiều mới hy vọng được gọi lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tiếp theo.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng ghi điểm với bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam trước Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đó là tình huống nhận đường chuyền của Đình Bắc, chân sút CA TP.HCM băng xuống dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 4-2 cho Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng có một đường chuyền cho Đình Bắc lập công, cùng việc thường xuyên đá chính hoặc thi đấu trên sân.

Williams Minh Hoàng mới 19 tuổi, sẽ còn phát triển trong tương lai. Ảnh: V.A

Với một cầu thủ mới 19 tuổi, lại chịu nhiều áp lực khi cùng đàn anh Đình Bắc gánh trọng trách ghi bàn, màn thể hiện của Williams Minh Hoàng là rất đáng khen ngợi, không thể đòi hỏi gì thêm. Nếu tiếp tục được cọ xát thường xuyên ở V-League cũng như các giải đấu khu vực trong màu áo CA. TP.HCM, Williams Minh Hoàng rất có tương lai.

Tân binh còn lại của tuyển Việt Nam là Adou Minh ghi dấu ấn nhiều nhất. Anh được HLV Kim Sang Sik xếp đá chính ngay trận mở màn gặp Philippines. Với lối chơi chắc chắn, điềm tĩnh, khả năng không chiến tốt và mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi, Adou Minh nhanh chóng trở thành trụ cột hàng thủ.

Adou Minh (5) có màn thể hiện tốt ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: V.A

Dù mới lần đầu lên tuyển, Adou Minh thể hiện khả năng hòa nhập và bắt nhịp rất nhanh với hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Trong bối cảnh các trung vệ tuyển Việt Nam liên tiếp dính chấn thương hoặc xuống phong độ, việc cầu thủ CAHN tiếp tục được triệu tập ở đợt tập trung tháng 11 tới chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 không phải là điều bất ngờ.

Xem trọn vẹn FIFA ASEAN CUP 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn