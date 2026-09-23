Bà Takaichi hội đàm Tổng thống Trump trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

Cuộc gặp kéo dài khoảng 35 phút, diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24/9.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Trump bày tỏ đánh giá tích cực đối với Thủ tướng Takaichi, gọi bà là “người bạn” và cho rằng nhà lãnh đạo Nhật Bản đang đạt được những thành tựu đáng kể.

Về phần mình, bà Takaichi nhấn mạnh cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Á ngày càng nghiêm trọng, đồng thời cho rằng việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau cho thấy sức mạnh của liên minh Nhật - Mỹ. Bà cũng thông báo với ông Trump về cuộc cải tổ nội các được tiến hành tuần trước.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Masanao Ozaki, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về an ninh kinh tế, các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và biện pháp ứng phó với sức ép liên quan đến đất hiếm cùng các vật liệu quan trọng. Hai bên cũng nhất trí phối hợp về các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Về kinh tế, hai bên nhất trí phối hợp triển khai ổn định thỏa thuận thuế quan Nhật - Mỹ, đồng thời trao đổi về các vấn đề tài chính, tỷ giá hối đoái và hợp tác trong các lĩnh vực AI, chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump không đưa ra yêu cầu cụ thể về mức tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản. Bà Takaichi nhấn mạnh Nhật Bản là nhà đầu tư hàng đầu tại Mỹ trong 7 năm liên tiếp và các doanh nghiệp Nhật Bản đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Mỹ thứ ba kể từ chuyến thăm Washington của bà Takaichi hồi tháng 3, diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình.