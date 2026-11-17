Dự hội nghị có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Giàng Quốc Hưng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Sùng Hồng Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho bà Sùng Hồng Mai.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Giàng Quốc Hưng chúc mừng bà Sùng Hồng Mai được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với cá nhân đồng chí được bổ nhiệm, nhất là trong bối cảnh công tác dân tộc và tôn giáo có vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng đề nghị trên cương vị công tác mới, bà Sùng Hồng Mai tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động nghiên cứu, tham mưu và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Đặc biệt, cần sâu sát cơ sở, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng bà Sùng Hồng Mai.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng bà Sùng Hồng Mai.

Đồng chí cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quan tâm phối hợp, hỗ trợ đồng chí Sùng Hồng Mai trên cương vị công tác mới, cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Sùng Hồng Mai - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Sùng Hồng Mai gửi lời cảm ơn trân thành trước sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Dân tộc và Tôn giáo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.