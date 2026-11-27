Theo cáo trạng, 6 bị cáo bị cáo buộc vận chuyển 96,2 kg methamphetamine (ma túy đá) tại một cơ sở hậu cần thuộc căn cứ không quân Subang hôm 17/11.

Ba sĩ quan quân đội bị truy tố gồm Trung úy Amir Ariffudin Aminullah, 33 tuổi; Trung úy Muhammad Arief Fauzan Mohd Ali, 27 tuổi và Đại úy Muhammad Amirul Faisall Rosdin, 34 tuổi.

Ba bị cáo còn lại là thường dân, gồm Tan Sui Seng, 48 tuổi; Nur Hanis Syafiqah Muhammed Amin, 28 tuổi và Afifah Amdas, 34 tuổi. Cả sáu người được cảnh sát áp giải đến tòa án dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Do vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Tối cao, các bị cáo chưa phải đưa ra lời nhận tội. Cả 6 người đều gật đầu khi cáo trạng được đọc trước tòa.

Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân kèm hình phạt 15 roi. Tòa án ấn định ngày 27/2/2027 là thời điểm xét xử tiếp theo.

Máy bay Airbus A400M Atlas của Không quân Hoàng gia Malaysia tại Căn cứ Không quân Subang. ﻿Ảnh: CC/Wiki

Vụ truy tố diễn ra sau khi cảnh sát bắt giữ 13 người, trong đó có 7 nhân viên Không quân Hoàng gia Malaysia, liên quan đến cuộc điều tra đường dây buôn lậu ma túy bị nghi sử dụng tài sản quân sự để vận chuyển hàng cấm

Theo thông tin điều tra, vụ việc được phát hiện trong một cuộc kiểm tra định kỳ tại căn cứ không quân Subang ngày 17/11. Lực lượng chức năng thu giữ 96,64 kg methamphetamine, trị giá khoảng 4,83 triệu ringgit Malaysia.

Phát biểu trước Quốc hội hôm 26/11, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Nasution Ismail cho biết đường dây này đã hoạt động trong nhiều năm, sử dụng máy bay quân sự để vận chuyển khoảng 3 tấn methamphetamine, với tổng giá trị ước tính 156 triệu ringgit.

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, ông Hussein Omar Khan, cho biết 7 nghi phạm còn lại sẽ bị xử lý theo Đạo luật về Ma túy nguy hiểm.

Phát biểu với báo giới ngày 27/11, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim lên án việc sử dụng tài sản quân sự để buôn lậu ma túy, gọi đây là hành vi phản bội quốc gia và khẳng định Chính phủ Malaysia sẽ không dung thứ.

Ông đặt câu hỏi về việc các cá nhân có thể lợi dụng, xâm nhập và sử dụng tài sản quốc phòng vào hoạt động phi pháp, đồng thời nhấn mạnh cần ngăn chặn những hành vi gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Ông Anwar cho biết Chính phủ Malaysia không xem tội phạm có tổ chức là những vụ việc riêng lẻ. Vấn đề này đã ăn sâu và mang tính hệ thống trong nhiều thập kỷ, đòi hỏi các biện pháp xử lý quyết liệt.