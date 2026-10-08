Ba sao nhập tịch Việt Nam cùng chấn thương sau FIFA ASEAN Cup

Hoàng Hên phải ngồi ngoài ít nhất một tháng sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kiểm tra tình trạng chấn thương ngày 7/10 khi tuyển Việt Nam đã về nước sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, Hoàng Hên rách cơ bụng chân trái và dự kiến cần tối thiểu một tháng để hồi phục. Tuy nhiên, ngôi sao thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có tổn thương đầu gối từ trước nên thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài hơn. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Tài Lộc viêm điểm bám dây chằng sên mác trước và dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục. Cả Hên và Lộc đều không thể ra sân trong trận tranh hạng ba gặp Malaysia chiều 5/10. Tài Lộc có vấn đề từ ASEAN Cup 2026, khi tiền vệ của CLB Ninh Bình không ra sân phút nào trong quãng thời gian giữa giải này và FIFA ASEAN Cup 2026.

Tài Lộc (số 13) chưa ghi bàn đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam.

Trước đó, Nguyễn Xuân Son rời giải và chia tay tuyển Việt Nam ngay sau trận đầu gặp Philippines. Chân sút sinh năm 1997 rách cơ đùi sau. Theo nguyện vọng của Xuân Son, tuyển Việt Nam tạo điều kiện cho cầu thủ của CLB Nam Định về nước ngày 28/9 để điều trị ở đội bóng chủ quản. Theo thông tin ban đầu được đưa ra ngày 28/9, Xuân Son phải nghỉ từ 6 đến 8 tuần.

Cả ba cầu thủ nhập tịch Brazil trên đều không ghi bàn hay kiến tạo ở FIFA ASEAN Cup 2026. Lực lượng chấn thương là một trong những lý do hàng đầu khiến tuyển Việt Nam chỉ xếp hạng tư tại giải, dù ban đầu được kỳ vọng vô địch sau hai lần liên tiếp đăng quang ASEAN Cup.

Xuân Son là tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng nhất FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong giải, HLV Kim Sang-sik nhiều lần nói về việc các "Chiến binh sao vàng" sứt mẻ lực lượng. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, do mật độ thi đấu quá dày đặc từ ASEAN Cup 2026 tới các giải ở CLB rồi FIFA ASEAN Cup 2026, khiến nhiều cầu thủ đang chấn thương nhẹ chuyển thành nặng. Ngoài Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, những trụ cột khác như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức và Lê Giang Patrik cũng gặp vấn đề trong giải.

Chấn thương lần này không chỉ ảnh hưởng tới bộ ba cầu thủ nhập tịch khi về CLB. Họ nhiều khả năng cũng vắng mặt khi tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào dịp FIFA Day giữa tháng 11 tới, có hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

Nam Giang