Ba sàn tài sản mã hóa hoàn thiện điều kiện gia nhập thị trường

Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom. Ảnh: TCEX

Các doanh nghiệp trên thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện điều kiện về vốn và hạ tầng công nghệ. Trong đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) và Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) đã công bố hoàn tất thẩm định an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4. Đây là một yêu cầu quan trọng trong quá trình chuẩn bị cung cấp dịch vụ.

Ngày 22/10/2026, CAEX thông báo hoàn tất thẩm định an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4. Theo doanh nghiệp, hồ sơ đề xuất cấp độ đã được Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp độ.

Thuộc hệ sinh thái VPBank, CAEX có sự tham gia của các đối tác chiến lược quốc tế như OKX Ventures và HashKey Capital. Doanh nghiệp đang phát triển hạ tầng giao dịch và khớp lệnh, lưu ký tài sản mã hóa, quản lý ví nóng, ví lạnh, đồng thời xây dựng cơ chế bảo vệ khóa mật mã.

Cũng trong ngày 22/10, SCEX công bố hoàn tất thẩm định an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4. Bên cạnh việc nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, doanh nghiệp cho biết đang phát triển hạ tầng công nghệ và mô hình lưu ký tài sản nhiều lớp.

Với TCEX, doanh nghiệp mới đây thông tin đã được cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4.

TCEX được thành lập tháng 5/2025 với sự tham gia sáng lập và góp vốn của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). TCEX hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch tài sản mã hóa an toàn, minh bạch tại Việt Nam, lấy công nghệ, bảo mật và tuân thủ làm nền tảng. Doanh nghiệp đang hoàn thiện các điều kiện để cung cấp dịch vụ khi được cấp phép chính thức.

Trong khuôn khổ thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đây là một trong những yêu cầu kỹ thuật đáng chú ý đối với các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ.

An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu, kiểm soát truy cập, quản trị rủi ro và khả năng duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố. Việc hoàn tất thẩm định đánh dấu bước tiến của các doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị hạ tầng phục vụ giao dịch tài sản số.

Dù đã hoàn thành một bước kiểm tra quan trọng, kết quả thẩm định an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 chưa đủ để khẳng định CAEX, SCEX và TCEX đã sẵn sàng vận hành.

Theo khuôn khổ thí điểm tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện liên quan và hoàn tất thủ tục cấp phép theo quy định trước khi chính thức cung cấp dịch vụ. An toàn hệ thống thông tin là một phần trong các yêu cầu cần đáp ứng, không thay thế giấy phép hoạt động.

Vì vậy, cạnh tranh giữa các sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam hiện còn gắn với khả năng đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, bên cạnh quy mô vốn và năng lực xây dựng hạ tầng công nghệ. Khả năng bảo vệ tài sản khách hàng và duy trì hoạt động ổn định cũng là những yếu tố quyết định doanh nghiệp nào có thể tham gia thị trường.