Ba quý tử nhà Messi, ai có tố chất nối nghiệp cha?

Messi và 3 con trai trong trận chia tay ngày 6/10. Ảnh: Reuters.

Lionel Messi vừa khép lại hành trình cùng đội tuyển Argentina trong trận đấu chia tay tại Buenos Aires ngày 6/10 (giờ địa phương). Giữa khoảnh khắc nhiều cảm xúc, ba con trai Thiago, Mateo và Ciro là những người luôn ở bên cổ vũ anh, theo Reuters.

Với Messi, gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng phía sau sự nghiệp lẫy lừng. Anh và vợ, Antonela Roccuzzo, kết hôn năm 2017, có ba con trai: Thiago sinh năm 2012, Mateo năm 2015 và Ciro năm 2018. Cả ba hiện đều chơi bóng trong hệ thống đào tạo trẻ của Inter Miami.

Messi từng nói anh chỉ mong các con làm điều khiến chúng hạnh phúc, dù lựa chọn ấy có gắn với bóng đá hay không. Sau ánh hào quang sân cỏ, siêu sao khoác áo số 10 tự nhận mình chỉ là một người chồng, người cha bình thường, theo People.

Cậu cả nối bước cha

Thiago chào đời ngày 2/11/2012, là con đầu lòng của Messi và Roccuzzo. Sau khi con trai ra đời, Messi xăm tên và dấu bàn tay của em bé lên bắp chân.

Messi từng nói với El Periodico vào tháng 1/2013 rằng Thiago đã thay đổi cuộc đời anh nhiều hơn cả những giải thưởng như Quả bóng vàng. Việc làm cha cũng khiến anh nhìn nhận mọi khoảnh khắc và tình huống trong cuộc sống theo một cách khác.

Trong bài viết cho Sports Illustrated tháng 5/2016, Messi mô tả nhịp sống thường ngày của gia đình bao gồm đưa Thiago đến trường, đi tập, uống trà maté ở nhà và dành thời gian bên gia đình ở công viên. Anh gọi đó là cuộc sống bình yên mà hai vợ chồng vẫn luôn mong muốn.

Cậu cả nhà Messi (bên phải) cùng mẹ và em trai. Ảnh: Rodrigo Valle/Reuters.

Thiago bắt đầu chơi bóng từ nhỏ. Cậu từng tập luyện trong học viện Barcelona, nơi Messi thi đấu từ năm 2004 đến 2021. Một video ghi lại bàn thắng của Thiago trong trận đấu đầu tiên cho đội bóng được chia sẻ rộng rãi năm 2020, khiến nhiều người hâm mộ gọi cậu là "truyền nhân" của cha.

Năm 2023, Thiago gia nhập đội U12 của Inter Miami sau một thời gian tập luyện tại học viện Paris Saint-Germain. Cậu hiện tiếp tục chơi bóng trong hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng Mỹ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 của con trai vào tháng 11/2025, Roccuzzo đăng ảnh Thiago trong màu áo Inter Miami và gửi lời chúc mừng. Bữa tiệc sinh nhật của cậu cũng mang chủ đề bóng đá.

Mateo mang tinh thần cạnh tranh giống Messi

Mateo sinh ngày 11/9/2015, là con trai thứ hai của Lionel Messi và Antonela Roccuzzo. Trong ba anh em, Mateo được cha nhận xét có tính cách cạnh tranh rõ nét nhất.

"Mateo giống tôi hồi nhỏ, không thích thua bất cứ điều gì", Messi chia sẻ với Marca vào tháng 10/2019.

Vợ chồng Messi và con trai thứ. Ảnh: Antonela Roccuzzo/Instagram.

Mateo cũng dành nhiều cảm xúc cho những trận đấu của cha. Sau khi Argentina bất ngờ thua Saudi Arabia ở vòng bảng World Cup 2022, Messi kể với phóng viên rằng con trai đã khóc khi rời sân vận động.

"Gia đình tôi cũng chịu nỗi buồn như mọi người Argentina, nhưng chúng tôi vẫn bình tĩnh và vui vẻ trở lại, bởi từ đây kết quả còn phụ thuộc vào chính mình", anh nói, theo The Mirror.

Messi từng mô tả Mateo thích chơi gần khung thành, ghi bàn và có tư duy chơi bóng thông minh. Cậu hiện cũng tham gia hệ thống đào tạo trẻ của Inter Miami, nối bước cha trên sân cỏ.

Nhân dịp Mateo tròn 10 tuổi, Roccuzzo đăng lời chúc dành cho con trai, gọi cậu là người luôn khiến cả nhà bật cười, mang niềm vui đến tổ ấm và trao những cái ôm thật chặt.

Em út giàu năng lượng, mê rê bóng

Trong ba con trai của Lionel Messi và Antonela Roccuzzo, Ciro được cha nhận xét là người giàu năng lượng nhất trên sân. Messi từng mô tả cậu út có lối chơi bùng nổ, thích đối đầu trực diện với hậu vệ trong những pha một đối một và tự tạo cơ hội cho mình.

Nếu Thiago thiên về suy nghĩ, tổ chức trận đấu, còn Mateo thích áp sát khung thành để ghi bàn, Ciro lại thường dùng tốc độ và khả năng rê bóng để mở ra hướng tấn công.

Cậu con út Ciro của Messi. Ảnh: Antonela Roccuzzo/Instagram.

Ciro sinh ngày 10/3/2018. Cả cha và mẹ đều có hình xăm dành riêng cho cậu: Messi xăm tên cùng ngày sinh của con trên bắp chân, còn Roccuzzo xăm tên Ciro trên cánh tay. Năm 2022, Messi cho biết con út vẫn đang dần bộc lộ cá tính, nhưng thường bắt chước anh trai Mateo và cùng anh “đối đầu” với cha.

Ciro hiện chơi cho đội U8 của Inter Miami. Tháng 5, cậu ghi hai bàn trong trận giúp đội giành chức vô địch. Sau trận, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với nhóm truyền thông của câu lạc bộ, Ciro nói đội chơi tốt và tiến xa "vì chúng con nghe lời huấn luyện viên".

Con trai Messi bật khóc ngày cha từ giã tuyển quốc gia Có mặt trong ngày Messi đá trận cuối cùng với tư cách cầu thủ tuyển Argentina, cậu con trai Mateo xúc động, không cầm được nước mắt.