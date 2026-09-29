Bà Quách Kiều Mai đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau

Đến dự đại hội có Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (phụ trách khu vực phía Nam); ông Phạm Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau lần thứ I.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau hiện có 395 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội trực thuộc. Phần lớn hội viên là cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Thời gian qua, hội đã tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Năm 2024, hội phối hợp xây dựng 2 căn nhà cho hộ khó khăn (trị giá 175 triệu đồng) và 6 cây cầu giao thông nông thôn (trị giá 900 triệu đồng). Năm 2025, xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, 8 căn nhà tình thương cho hộ người Khmer; mở 3 lớp dạy chữ Khmer cho 117 học sinh.

Ông Lê Hoàng Kiệt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua.

Nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Hoà bình - Hữu nghị - Hợp tác - Phát triển”, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại Nhân dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác giữa Nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đánh giá cao những kết quả Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau đạt được, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đề nghị Tỉnh hội tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, nhằm đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo an sinh xã hội cho hội viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng phát biểu tại đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp và góp phần giữ gìn, phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Quách Kiều Mai đắc cử Chủ tịch Hội.

Bà Quách Kiều Mai, Chủ tich Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua Nghị quyết đại hội.

Dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau và tặng Bằng khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và ông Phạm Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Cà Mau và trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội.