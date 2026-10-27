Ba phương án sửa nhịp cầu bị sà lan đâm lệch ở Cà Mau, chủ sà lan chịu toàn bộ chi phí

Chiều 27/10, một lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, xã đã phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị liên quan kiểm tra cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) bị sà lan đâm lệch nhịp giữa xảy ra ngày 26/10.

Nhịp giữa cầu chữ S bị lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng 70cm.

Qua kiểm tra cho thấy, bề mặt cầu, mặt dưới bản mặt cầu, dầm và đầu dầm chưa ghi nhận dấu hiệu nứt, hư hỏng kết cấu. Tuy nhiên, một số vị trí cạnh phía dưới của dầm bê tông dự ứng lực bị mẻ.

Đáng chú ý, dầm nhịp giữa cầu chữ S bị lệch khỏi vị trí ban đầu trên mố cầu khoảng 70cm.

Trên cơ sở khảo sát, đoàn liên ngành đề xuất 3 phương án khắc phục hư hỏng cây cầu. Theo đó, có thể dùng sà lan, cần cẩu hoặc kích thủy lực để nâng nhịp bị xô lệch và đưa về vị trí ban đầu. Sau đó, khắc phục các hư hỏng liên quan, kiểm định, thử tải để đánh giá khả năng chịu tải theo thiết kế.

Dự kiến, UBND xã Đầm Dơi sẽ thuê đơn vị tư vấn kiểm tra, đánh giá hiện trạng cầu và lựa chọn phương án khắc phục phù hợp nhất. Bảo đảm chất lượng công trình sau khắc phục cũng như an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trở lại.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tàu kéo và sà lan (Công ty Xây dựng Tuấn Hiền) cam kết khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất khi phương án sửa chữa được duyệt, đồng thời chịu các chi phí liên quan đến khắc phục sự cố.

Trong thời gian chờ khắc phục cầu, sà lan và tàu kéo vẫn phải neo gần hiện trường, chủ phương tiện tự trông coi, và chấp hành chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Cầu chữ S bị sà lan đâm lệch nhịp giữa.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, đầu giờ chiều 26/10, tàu kéo kéo sà lan số hiệu VR09029320 chở theo cẩu và vật tư xây dựng khi lưu thông qua cầu chữ S đã va phải nhịp giữa của cầu, làm nhịp giữa bị xô lệch.

Tàu kéo và sà lan trên thuộc Công ty Xây dựng Tuấn Hiền, do ông T.V.S. - thuyền trưởng điều khiển.

Sau sự cố xảy ra, cây cầu đã tạm thời bị phong tỏa cấm người dân qua lại. Người dân được hướng dẫn di chuyển tạm thời qua cầu Sông Đầm, cách cầu chữ S khoảng 1km.

Clip hiện trường cầu chữ S bị sà lan đâm lệch nhịp giữa.