Bà Phan Vú Sửa, Nguyễn Văn Bậm Trợn, trúng cử trưởng ấp

Chiều 15/11, Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết toàn bộ 1.227 ấp, khu vực trên địa bàn đã hoàn tất công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đáng chú ý, những ứng cử viên sở hữu cái tên "độc lạ" từng gây xôn xao mạng xã hội trước ngày bầu cử đều đã giành chiến thắng thuyết phục.

Trong số đó có ông Huỳnh Hello (33 tuổi) trúng cử trưởng ấp 3, xã Tân Thạnh; ông Nguyễn Văn Bậm Trợn (43 tuổi) trúng cử trưởng ấp Phương Hòa, xã Long Hưng; bà Phan Vú Sửa (41 tuổi) trúng cử trưởng khu vực Phú Thuận, phường Hưng Phú. Tất cả đều đạt tỷ lệ bầu cử trên 90%.

Bà Phan Vú Sửa, ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, ông Huỳnh Hello (từ trái qua phải) trúng cử trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở Cần Thơ. Ảnh: Thanh niên

Về tiêu chuẩn trình độ, thạc sĩ có 13 người, đại học có 533 người, cao đẳng có 76 người, trung cấp có 250 người, trung học phổ thông có 257 người và trung học cơ sở có 98 người.

Về tiêu chuẩn độ tuổi, 564 người dưới 40 tuổi, 662 người từ 40 đến 65 tuổi và có 1 người trên 65 tuổi.

Cũng theo Sở Nội vụ, qua rà soát, cập nhật và niêm yết danh sách cử tri theo hộ gia đình, toàn thành phố có 852.359/983.178 hộ gia đình có mặt tại địa phương tham gia bầu cử, đạt tỉ lệ 86,69%.