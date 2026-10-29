Bà Phan Thị Hải Yến làm Phó Tổng giám đốc Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Hải Yến đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính (CIBG).

Bà Hải Yến gia nhập Techcombank từ năm 2009, có hơn 17 năm kinh nghiệm và đã đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo cấp cao tại nhiều khối kinh doanh trọng yếu của ngân hàng.

Trước đó, kể từ ngày 1/8/2026, Techcombank cũng đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Hoài giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng.

Trước khi nhận quyết định bổ nhiệm này, bà Hoài là Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế và quản trị, đồng thời từng giữ vai trò Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Bà Phan Thị Hải Yến - tân Phó Tổng Giám đốc Techcombank

Ban điều hành của Techcombank hiện có 3 nữ Phó Tổng Giám đốc gồm bà Phan Thị Hải Yến (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính), bà Nguyễn Thị Vân Hoài (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng) và bà Trần Thị Thu Lan (Phó Tổng Giám đốc kiêm Quyền Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng).

Ở diễn biến khác, HĐQT Techcombank đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP Bảo hiểm Phi Nhân thọ Techcom (TCGIns) theo báo cáo, đề xuất của Tổng Giám đốc và các Khối Tài chính & Kế hoạch, Quản trị rủi ro, Quản trị Ngân hàng tại Tờ trình số 105/2026/TTr-TCKH ngày 25/9/2026.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến góp thêm tối đa 680 tỷ đồng vào TCGIns, tương ứng 68 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo Khối Tài chính và Kế hoạch cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

Ngoài ra, HĐQT Techcombank cũng phê duyệt ngày 3/11/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do Techcombank sở hữu 100% vốn tại VIFC.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt 45.204 tỷ đồng, tăng 17,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 23.014 tỷ đồng, tăng 21,3%. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ.