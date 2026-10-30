Bà Phạm Thị Phương được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Sở Y tế Hà Tĩnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Sở Y tế Hà Tĩnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Phương.

Tại hội nghị, đại diện phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế đã công bố Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành chúc mừng tân Giám đốc, đồng thời ghi nhận quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của bà Phạm Thị Phương đối với hoạt động của bệnh viện. Việc giao trọng trách mới thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và ngành y tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng chuyên môn của đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành phát biểu giao nhiệm vụ

Đặc biệt, trong bối cảnh UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, theo đó Bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ được tổ chức lại thành Bệnh viện Phục hồi chức năng - Lão khoa, nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới sẽ có những yêu cầu mới. Đây không chỉ là bước chuyển về tổ chức mà còn đòi hỏi bệnh viện chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, chuyên môn và phương thức hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị trên cương vị mới, bà Phạm Thị Phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm quản lý, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chuyên môn và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực hoạt động, tạo nền tảng để bệnh viện thích ứng với định hướng phát triển mới.

Bà Phạm Thị Phương - tân Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phạm Thị Phương bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế và sự tín nhiệm của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện. Tân Giám đốc khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, xem đây là cơ sở để cụ thể hóa thành những nhiệm vụ và giải pháp trong quá trình điều hành đơn vị.

Trên cương vị mới, bà Phạm Thị Phương cho biết sẽ cùng tập thể bệnh viện phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm; kế thừa những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để từng bước khắc phục. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.