Ba 'ông lớn' công nghệ Trung Quốc đặt mua 35 tỷ USD chip Nvidia

Ảnh minh hoạ: Yonhap/Reuters.

Reuters mới đây cho biết ba tập đoàn công nghệ Trung Quốc gồm ByteDance, Alibaba và Tencent đã đặt mua tổng cộng hơn 3 triệu GPU dòng RTX PRO 5500 mới của Nvidia. Với giá khoảng 11.400 USD mỗi chiếc, tổng giá trị đơn hàng vượt 35 tỷ USD.

RTX PRO 5500 là bộ xử lý đồ họa dành cho máy trạm, được thiết kế để phục vụ các hệ thống máy tính hiệu năng cao. Dù năng lực tính toán không bằng những dòng chip tăng tốc AI tiên tiến mà Nvidia cung cấp cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, RTX PRO 5500 vẫn thuộc nhóm sản phẩm có hiệu năng cao đáp ứng các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với thị trường Trung Quốc.

Hiện nay, dòng chip B300 thuộc thế hệ Blackwell của Nvidia, được thiết kế để phục vụ các trung tâm dữ liệu AI, không được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trong khi đó, việc xuất khẩu chip H200 thuộc thế hệ Hopper phải trải qua quá trình xem xét và phải được Chính phủ Mỹ phê duyệt theo từng trường hợp.

Những hạn chế này khiến các doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến. Vì vậy, họ chuyển hướng sang RTX PRO 5500, một sản phẩm chịu ít hạn chế xuất khẩu hơn, nhằm bổ sung năng lực tính toán phục vụ các ứng dụng AI.

Các doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến sử dụng RTX PRO 5500 chủ yếu cho hoạt động suy luận AI, tức giai đoạn mô hình AI đã được huấn luyện tiếp nhận yêu cầu của người dùng để đưa ra câu trả lời hoặc tạo nội dung.

So với quá trình huấn luyện mô hình bằng những tập dữ liệu lớn, suy luận AI thường đòi hỏi năng lực tính toán thấp hơn. Điều này khiến các dòng chip có hiệu năng thấp hơn những bộ tăng tốc AI cao cấp vẫn có thể đáp ứng một phần nhu cầu triển khai và vận hành các ứng dụng AI.

Tuy nhiên, quy mô đơn hàng của Trung Quốc đang vượt xa khả năng cung ứng dự kiến của Nvidia. Theo Reuters, tổng số GPU RTX PRO 5500 mà khách hàng Trung Quốc đặt mua đã vượt 6 triệu chiếc.

Trong khi đó, Nvidia cho biết năng lực sản xuất toàn cầu đối với dòng sản phẩm này đến năm 2027 dự kiến đạt khoảng 3 triệu chiếc. Như vậy, riêng lượng đơn hàng từ Trung Quốc đã cao gấp hơn hai lần sản lượng toàn cầu dự kiến của Nvidia trong cùng kỳ.

Trước tình hình này, Nvidia được cho là đã thông báo với khách hàng và các đối tác rằng việc đáp ứng toàn bộ đơn hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, Nvidia đã cảnh báo một số đối tác rằng lượng hàng họ nhận được có thể chỉ tương đương 5-10% số lượng đã đặt mua.

RTX PRO 5500 có hiệu năng tương đương RTX 6000D, dòng GPU Nvidia từng phát triển để đáp ứng các quy định xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc vào năm 2023.

Khi đó, các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tỏ ra thận trọng với RTX 6000D do mức giá cao so với hiệu năng. Một số doanh nghiệp cũng kỳ vọng có thể tiếp cận những dòng chip AI mạnh hơn nếu Washington nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. RTX 6000D hiện đã ngừng sản xuất, trong khi giá giao dịch tại Trung Quốc được cho là đã tăng lên gấp đôi so với thời điểm ra mắt.

Kế hoạch sản xuất hiện nay của Nvidia cũng có thể khiến nguồn cung RTX PRO 5500 thêm hạn chế. Bởi từ năm tới, hãng dự kiến phân bổ một phần đáng kể năng lực sản xuất tại TSMC cho nền tảng AI thế hệ tiếp theo Rubin.

Tại Trung Quốc, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến, các nhà sản xuất trong nước Trung Quốc, trong đó có Huawei, đang từng bước mở rộng thị phần.

Theo dữ liệu của IDC, thị phần của Nvidia trên thị trường chip AI dành cho trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc đã giảm xuống còn 34% trong nửa đầu năm nay. Huawei đứng thứ hai với 28% thị phần, tương ứng 572.000 chip được xuất xưởng.