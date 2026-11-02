Ba ô tô va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân trong đêm

Ngày 2/11, trao đổi với PV Báo CAND, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 23h15 đêm giữa 3 ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Thời điểm tai nạn xảy ra, xe tải đang di chuyển trên cầu Nhật Tân theo hướng đi sân bay Nội Bài. Khi đến đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh (Hà Nội) thì tông vào một chiếc xe tải khác khiến phương tiện này va chạm tiếp với một taxi.

Tại hiện trường, ba phương tiện nằm dính sát vào nhau, chắn mặt cầu. Chiếc taxi bị móp phần đuôi và hông. Một phần thân xe taxi bị đẩy ép vào dải phân cách cứng trên cầu.

May mắn vụ tai nạn liên hoàn không gây thiệt hại về người nhưng giao thông trên cầu chịu ảnh hưởng, ùn ứ trong đêm.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 15 đã khẩn trương cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với Công an xã phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.