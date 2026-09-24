Ba nước Baltic đề nghị EU hỗ trợ phòng không chống UAV

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters ngày 23/9, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết, ba nước đã đưa ra đề nghị trên với EC, song không nêu cụ thể số tiền. Trong khi đó, báo Iltalehti của Phần Lan đưa tin Litva, Latvia và Estonia đề nghị EU hỗ trợ khoảng 500 triệu euro (569,45 triệu USD) để tăng cường năng lực phòng không và chống UAV.

Bộ trưởng Kaunas cho biết, ba nước đang xem xét phối hợp mua sắm các hệ thống phòng không và chống UAV, ưu tiên các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Theo ông, cơ chế mua sắm chung không chỉ giúp tăng cường năng lực ứng phó của Litva, Latvia và Estonia mà còn thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh các nước Baltic lo ngại xung đột Nga - Ukraine có thể tác động tới an ninh khu vực. Cả ba nước này đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời nằm ở sườn phía Đông của NATO, giáp hoặc gần Nga. Trong những năm gần đây, Litva, Latvia và Estonia đã đẩy mạnh củng cố năng lực phòng không và bảo vệ không phận trước những diễn biến an ninh phức tạp trong khu vực.