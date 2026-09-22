Ba nữ võ sĩ Karate 'mở hàng' HCV Asiad cho thể thao Việt Nam là ai?

Vỡ òa cảm xúc

Sau 2 ngày thi đấu chỉ giành 3 HCĐ, đoàn TTVN chính thức có HCV đầu tiên tại Asiad 2026. Ba nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm với bài biểu diễn vô cùng đẹp mắt đã chinh phục tuyệt đối các trọng tài đến từ Nhật, Đài Loan (Trung Quốc), Kuwait, UAE và Bangladesh.

Trước đó, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm thắng thuyết phục ở bán kết trước khi bước vào chung kết cùng Iran. Cả nhà thi đấu như nín thở khi 3 nữ võ sĩ Việt Nam bước ra sân và thực hiện những động tác biểu diễn thuần thục, không có một sai lầm nào.

Ba nữ võ sĩ Việt Nam rất tự tin. Ảnh: Tam Ninh

Khi trận đấu kéo dài 5 phút kết thúc, cùng điểm số hiện lên trên bảng điện tử, ba nữ võ sĩ Việt Nam cùng Ban huấn luyện tuyển Karate Việt Nam, các phóng viên báo chí, CĐV... vỡ òa hạnh phúc. Việc giành được HCV Asiad thực sự là một cuộc vượt ngưỡng ngoạn mục của các VĐV Việt Nam.

Như vậy, Karate là môn mang về HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại Asiad. Đây cũng là tấm HCV nằm trong dự tính của TTVN bởi nội dung biểu diễn đồng đội nữ vốn là thế mạnh, từng giành HCV ở kỳ Asiad trước.

Dù được đặt chỉ tiêu giành HCV nhưng rõ ràng nếu không có sự tập trung trong từng giây, từng phút, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã không thể giành chiến thắng.

Bài biểu diễn tuyệt vời. Ảnh: Tam Ninh

Bộ ba nữ võ sĩ Việt Nam chinh phục tấm HCV Asiad danh giá, và quan trọng hơn là "mở hàng" cho đoàn TTVN, giúp các VĐV ở chính môn karate và các môn thể thao khác có thêm nhiều động lực, sự tự tin, quyết hoàn thành chỉ tiêu trên 4 HCV tại Đại hội.

10 điểm cho các nhà vô địch Asiad

Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Karate Việt Nam nhận được điểm số cao từ 5 trọng tài: 8,8 - 8,2 - 8,8 - 8,3 và 8,6. Với chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên chính thức bước lên bục cao nhất. Đáng chú ý, các cô gái Việt Nam trải qua một hành trình hoàn hảo khi không để mất bất kỳ phiếu thắng nào trong cả ba trận đấu tại Asiad 2026.

Các cô gái vỡ òa cảm xúc. Ảnh: Tam Ninh

Trước đó, tại tứ kết, với vị thế đương kim vô địch Asiad, bộ ba Việt Nam lựa chọn bài quyền Papuren. Sự đồng đều về động tác, nhịp độ và kỹ thuật giúp đội nhận các điểm số cao, qua đó thắng Nepal 5-0. Tại bán kết, Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc), cũng giành chiến thắng thuyết phục 5-0.

Karate 'mở hàng' HCV Asiad cho thể thao Việt Nam. Ảnh: Tam Ninh

Đây là đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nếu Nguyễn Ngọc Trâm là người duy nhất còn lại từ đội hình từng giành HCV tại Asiad 19, thì Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên là những gương mặt trẻ có sự tiến bộ vượt bậc.

Trong 3 nữ võ sĩ, Nguyễn Ngọc Trâm là gương mặt quen thuộc trong làng võ Việt Nam, chính là đầu tàu khi không chỉ lớn tuổi nhất, mà còn có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh. Trong khi đó, Ngọc Nhi sinh năm 2007 và trưởng thành từ karate Hà Nội, sớm được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của kata Việt Nam. Trước khi tham dự Asiad, cô cùng Nguyễn Ngọc Trâm và Nguyễn Thị Phương xuất sắc giành HCV châu Á 2025.

Khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường Asiad 20. Ảnh: Tam Ninh

Hoàng Thị Thu Uyên là mảnh ghép quan trọng đội tuyển karate nội dung kata đồng đội nữ. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng cô phối hợp vô cùng nhịp nhàng, thần thái để ghi điểm với các trọng tài.

Thưởng nóng 3 võ sĩ Karate giành HCV Asiad 2026 Ngay sau khi Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm giành HCV Asiad, đoàn TTVN kịp thời thưởng nóng. Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh - Phó Cục trưởng Cục XO3 Bộ Công an - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đã trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho VĐV Nguyễn Ngọc Trâm. Ngoài ra, các VĐV còn được thưởng từ nhiều Mạnh thường quân khác cùng quy định của Nhà nước.