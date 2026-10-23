Ba nữ sinh chia sẻ 'bí kíp' đưa THPT Chuyên Lê Hồng Phong lên ngôi tại Trường Teen 2026

Ở trận chung kết, cuộc tranh biện về kiến nghị: “Tiếng Anh nên là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT” đã diễn ra với không khí vô cùng gay cấn với sự tham gia của hai đội đến từ trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Trường Quốc tế True North.

Đây là một vấn đề gần gũi với học sinh nhưng lại trở nên đầy mẻ khi các bạn học sinh đã tự tin nói lên góc nhìn và tiếng nói của bản thân về vấn đề hội nhập và bài toán về sự công bằng trong cuộc thi tốt nghiệp THPT.

Ba em Thuỷ Tiên (Lớp 11CV2), Nhật Phương (Lớp 12CA1) và Quỳnh Hương (Lớp 12CA3) tại giây phút đăng quang ngôi vị Quán quân Trường Teen 2026 vào 18/10. Ảnh: NVCC.

Đến với “Trường Teen 2026”, đội thi THPT Chuyên Lê Hồng Phong gồm ba nữ sinh duyên dáng là em Thuỷ Tiên (Lớp 11CV2), Nhật Phương (Lớp 12CA1) và Quỳnh Hương (Lớp 12CA3). Các em kết nối với nhau để cùng đi thi từ việc sinh hoạt chung câu lạc bộ tranh biện ở trường.

Lần thứ hai đưa cái tên THPT Chuyên Lê Hồng Phong vào vòng sâu nhất và mang về chiếc cúp vô địch, dù có những áp lực nhất định nhưng phong độ thi đấu ở vòng cuối cùng của ba cô gái là vô cùng ổn định và điềm đạm.

Đối diện với một đội Trường Quốc tế True North (Hà Nội) đầy mạnh mẽ, tư duy lập luận sắc sảo và thường xuyên có những câu nói "trendy" tạo hiệu ứng bùng nổ, ba cô gái Lê Hồng Phong đã chọn cách tiếp cận trực diện, nghiêm túc và bình tĩnh chờ lỗ hổng của đội đối thủ để đưa ra luận điểm phản công cuối cùng mang về chiến thắng.

Tuy gặp đối thủ mạnh và nắm bắt xu hướng tốt, đội THPT Chuyên Lê Hồng Phong vẫn giữ được phong thái tự tin ở từng lượt nói. Ảnh: Bách Thảo.

Tiết lộ về bí quyết đối đầu với đối thủ, các em chia sẻ đã nhận được rất nhiều lời dặn dò từ huấn luyện viên và lời khuyên từ quán quân mùa trước. Luôn ghi nhớ lời dặn: “Không cần tốt nhất, chỉ cần trọn vẹn”, các em đã phối hợp cùng nhau xây dựng bài nói sao cho thể hiện được đúng nhất bản sắc riêng của đội.

Sự phân công vai trò nhịp nhàng cũng là chìa khóa quan trọng dẫn đến chiến thắng. Nếu Thủy Tiên là mở đầu nêu vấn đề, Nhật Phương mở rộng và bẻ gãy hệ thống của đối thủ thì Quỳnh Hương sẽ là người chốt chặn hoàn hảo. Sự linh hoạt trong việc tổng hợp, so sánh luận điểm hai bên đã giúp Quỳnh Hương kiểm soát toàn bộ cục diện trận đấu, đưa đội nhà đến bến bờ chiến thắng.

Chia sẻ về bài nói của đội, em Nguyễn Phạm Thủy Tiên, người giữ vai trò mở đầu kể lại, luận điểm khiến cả đội tâm đắc và tự hào nhất chính là việc lên tiếng bảo vệ nhóm học sinh yếu thế. Các em đã nghĩ tới đối tượng là những bạn học sinh ở miền sâu, miền xa, vùng núi... Việc đưa tiếng Anh trở thành môn thi bắt buộc sẽ vô tình đóng lại cánh cửa tương lai của những bạn vốn đã không có nhiều cơ hội rộng mở.

Nguyễn Phạm Thuỷ Tiên (11CV2) từ không tự tin vào khả năng tranh biện đến xung phong là người mở đầu phần thi của đội. Ảnh: Bách Thảo.

Tiếp nối mạch tư duy đó, em Nguyễn Nhật Phương làm rõ hơn bài toán giảm tải áp lực: "Trong hoàn cảnh học tập khắc nghiệt, việc tiếng Anh là môn tự chọn sẽ đỡ gánh nặng rất nhiều. Các bạn có thể chọn những môn giảm áp lực hơn, phù hợp với thế mạnh của mình để tiếp cận tấm bằng tốt nghiệp." Chính sự thấu cảm, đặt mình vào hoàn cảnh của những người kém may mắn hơn đã giúp lập luận của đội có một sức nặng đặc biệt, chạm đến trái tim của cả Ban giám khảo lẫn khán giả.

Nhật Phương phối hợp nhịp nhàng để nắm bắt lỗ hổng từ đội đối thủ. Ảnh: Bách Thảo.

Giá trị nhận lại hơn cả một chiếc cúp

Khoảnh khắc cái tên THPT Chuyên Lê Hồng Phong được xướng lên với ngôi vị cao nhất, cả ba cô gái đã vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Với chiến thắng này, mỗi thành viên của đội Quán quân (và cả Á quân) đã xuất sắc giành được học bổng trị giá 75% học phí toàn bộ chương trình đại học tại British University Vietnam (BUV).

Tuy nhiên, giá trị mà Trường Teen mang lại cho các em vượt xa những giải thưởng vật chất. Tranh biện không phải là để chứng minh đối phương hoàn toàn sai, mà là học cách tìm ra điểm khác biệt cốt lõi và bảo vệ niềm tin của mình bằng lý lẽ – đúng như tinh thần “Dám nghĩ - Dám nói - Dám khác biệt” của chương trình.

Đúc kết lại hành trình đáng nhớ, em Nguyễn Quỳnh Hương gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến thế hệ trẻ: "Nếu các bạn có ước mơ và muốn cất lên tiếng nói của bản thân nhưng vẫn đang lo sợ, hãy cứ thử đi! Bạn sẽ nhận ra mình có rất nhiều điều đáng tự hào và có thể đóng góp tiếng nói của mình cho cộng đồng."

Với phong thái tự tin và bình tĩnh, Nguyễn Quỳnh Hương (12CA3) xuất sắc dành danh hiệu người nói xuất sắc nhất lượt 3 và mang về chiến thắng chung cuộc. Ảnh: Bách Thảo.

Hành trình Trường Teen 2026 đã khép lại vô cùng trọn vẹn. Chiếc cúp vô địch đã có chủ, nhưng những câu hỏi, những cuộc đối thoại về giáo dục, xã hội và tương lai mà những người trẻ mang đến bục tranh biện chắc chắn sẽ còn vang vọng và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong thời gian tới.