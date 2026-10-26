Bà nội xông vào lớp xé áo, hành hung cô giáo mầm non bị phạt 11,25 triệu đồng

Chiều 26/10, trao đổi với VietNamNet, ông Võ Văn Hành, Chủ tịch UBND xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương đã phối hợp Công an xã xác minh, xử lý vụ việc bà nội học sinh xông vào Trường Mầm non N.C, hành hung và xé áo cô giáo.

Theo đó, bà N.T.M. (ngụ xã Năm Căn) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 11,25 triệu đồng.

Buổi làm việc, xác minh vụ việc. Ảnh: CTV

Bà M. bị xử phạt về các hành vi gây mất an ninh trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan, tổ chức; xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác và gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo báo cáo ban đầu, cho rằng cháu nội bị cô giáo đánh, bà M. đến Trường Mầm non N.C rồi đi vào lớp học nơi nữ giáo viên đang đứng lớp.

Tại đây, bà M. xông tới lớn tiếng, xé áo và đánh cô giáo, gây thương tích nhẹ. Vụ việc xảy ra trước mặt nhiều học sinh.

Nữ giáo viên cho rằng hành vi của bà M. đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân và hình ảnh nhà giáo.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Năm Căn đã mời các bên liên quan làm việc, xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định bà M. hiểu lầm, không có cơ sở chứng minh nữ giáo viên đánh cháu nội bà.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Năm Căn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà M. theo quy định.