'Bà nội quốc dân' và câu chuyện cuộc đời không bao giờ 'dài và gầy gò'

Chúng ta đang sống trong thời đại mà ánh đèn sân khấu rực rỡ được coi là độc quyền của ngành giải trí. Trên sân khấu, nơi vô số 'ngôi sao' xuất hiện và biến mất mỗi năm, chỉ một phần nhỏ tên tuổi còn in đậm trong ký ức công chúng. Hầu hết các diễn viên dành cả cuộc đời đóng những vai như mẹ hoặc mẹ chồng của ai đó, hoặc những vai phụ nhỏ không tên tuổi.

Nữ diễn viên Na Moon Hee cũng không phải ngoại lệ. Một nhân vật khởi nghiệp với vai trò diễn viên lồng tiếng và lấp đầy một góc màn ảnh trong nhiều thập kỷ, bà đã kiên định giữ vững vị trí của mình phía sau cái bóng của các 'ngôi sao hàng đầu' trong hơn 60 năm.

Tuy nhiên, người phụ nữ tưởng chừng đã lụi tàn theo thời gian lại lật ngược tình thế ở tuổi ngoài 70. Với bộ phim I Can Speak (Tiếng Anh là chuyện nhỏ) năm 2017, bà đã 'càn quét' các giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại các liên hoan phim lớn trong nước, bao gồm "Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang" và "Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh". Đó không phải là giải thưởng thành tựu trọn đời, mà là ngôi vị cao nhất dành cho nữ diễn viên chính hàng đầu đang hoạt động.

Lời phát biểu của bà khi bước lên sân khấu không chỉ đơn thuần là một cảm xúc sâu sắc. Đó là một thông điệp mạnh mẽ hướng đến vô số người bình thường đang trải qua từng ngày mà không bao giờ trở thành nhân vật chính của thế giới: "Vì tôi đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở tuổi 77, tôi nghĩ điều đó sẽ là một nguồn hy vọng tốt đẹp cho các đàn em. Tất cả các bạn nên hướng đến việc giành được giải thưởng lớn ngay cả ở tuổi 80".

Chiến lược sinh tồn của Na Moon Hee không hề dựa vào chủ nghĩa anh hùng vĩ đại hay may mắn. Động lực giúp bà trụ vững trong ngành giải trí hơn nửa thế kỷ chính là sự chân thành gần như ám ảnh và khả năng quan sát cuộc sống thường nhật một cách tỉnh táo.

Khi được hỏi về bí quyết diễn xuất của mình, bà không nói về những kỹ thuật hào nhoáng mà là thu thập những sắc thái trong cuộc sống của mọi người bằng cách xem các chương trình truyền hình "Nhà hát Nhân văn" và "6h sáng quê hương tôi". Bà đã lặng lẽ quan sát cách mọi người khóc và cười trong thế giới thực đằng sau ống kính, và cách họ chịu đựng gánh nặng của một ngày dài với những biểu cảm khác nhau.

Chỉ vì tuổi tác không có nghĩa là trốn tránh thực tại. Khi bàn về cuộc sống tuổi già, ngôn từ bà sử dụng vô cùng nghiêm khắc: “Chừng nào còn sống, bạn phải ra ngoài bất kể điều gì xảy ra. Bạn chỉ thực sự sống khi mỗi ngày ra ngoài, vận động cơ thể và gặp gỡ mọi người. Bạn phải từ bỏ suy nghĩ cố gắng kéo dài tuổi thọ bằng cách giữ gìn vóc dáng mảnh mai chỉ vì mình đã già”.

Một thói quen hằng ngày dấn thân vào công việc với quyết tâm đối mặt với thử thách, thay vì ở nhà vì sợ nguy hiểm đó là lý do bà vẫn giữ được vị trí là một nữ diễn viên hàng đầu năng động ngay cả khi đã ngoài 80 tuổi.

Triết lý sống kỷ luật cũng được phản ánh rõ ràng trong các mối quan hệ của bà. Khi được hỏi về bí quyết duy trì tình bạn sâu sắc với nữ diễn viên Kim Young Ok hơn nửa thế kỷ, Na Moon Hee đã đưa ra một quy tắc rất thực tế và thẳng thắn về các mối quan hệ thay vì những lời khen ngợi sáo rỗng về tình bạn: “Ngay cả khi thân thiết, chúng ta vẫn cẩn thận về những gì cần phải trao đổi. Cho dù thân thiết đến đâu, việc giữ gìn phép tắc ứng xử đúng mực chính là sức mạnh duy trì mối quan hệ”.

Qua nhiều năm, bà đã tự mình trải nghiệm rằng khoảnh khắc một người bỏ qua phép lịch sự hoặc vượt quá giới hạn dưới cái cớ thân thiết, mối quan hệ sẽ tan vỡ. Sự kiềm chế đó cho phép bà duy trì một ranh giới và sự trang trọng nhất định mà không bị chi phối bởi cảm xúc khi giao tiếp với người khác. Điều này cho thấy thái độ kiên định của bà trong việc không tìm kiếm may mắn, dù là trong công việc hay trong các mối quan hệ cá nhân.

Những nguyên tắc mà bà tự đặt ra cho bản thân đằng sau ánh hào quang cũng rất điềm tĩnh. Ngay cả khi những vai diễn hay vị trí ấn tượng mà bà từng nắm giữ được trao cho các diễn viên khác theo thời gian, bà cũng không bao giờ sống mãi trong vinh quang quá khứ: “Thật đáng tiếc, nhưng người ta phải biết cách buông bỏ những thứ không dành cho mình. Nếu có lương tâm, người ta không nên nuôi dưỡng lòng tham quá mức".

Bà cũng thẳng thắn bác bỏ ảo tưởng về người mẹ “ấm áp và hoàn hảo” mà công chúng mong đợi. Điều này là bởi vì Na Moon Hee tự định nghĩa mình không phải là một 'ngôi sao lớn', mà chỉ đơn giản là một "diễn viên lao động" thực hiện các công việc hàng ngày và là một người bình thường trong cuộc sống thường nhật. Thói quen hằng ngày của bà là giữ gìn sức khỏe bằng cách chia sẻ sữa chua với mọi người ở nhà tắm công cộng trong khu phố, và đó chính là nền tảng mà Na Moon Hee chuẩn bị cho các vai diễn của mình.

Hàng thập kỷ bị đẩy xuống vai trò phụ, không thể giành được vai chính. Sau quãng thời gian im lặng dài đằng đẵng đó, kết luận mà bà rút ra rất đơn giản và thẳng thắn: “Thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời tôi chính là hiện tại”. Đó là lời thú nhận chỉ có thể được thốt ra bởi người không bị chôn vùi trong quá khứ, không sợ hãi tương lai phía trước, và đã thành tâm vun đắp cho ngày hôm nay.

Dường như thế giới luôn chỉ nhớ đến những nhân vật chính hào nhoáng. Tuy nhiên, câu chuyện của Na Moon Hee, người đã đứng trong bóng tối suốt một thời gian dài trước khi cuối cùng lật ngược tình thế bằng chính sức mạnh của mình cho chúng ta thấy một điều rằng chiến thắng thực sự thuộc về những người kiên trì làm việc mỗi ngày ở những nơi không bị ánh mắt soi mói.

Ánh mắt của bà, khi nhìn xuống từ sân khấu với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất trên đầu ở tuổi 77 và nói “Giành giải thưởng lớn ngay cả ở tuổi 80” là một lời cổ vũ mạnh mẽ dành cho tất cả những diễn viên phụ vô danh, những người âm thầm chịu đựng mỗi ngày ở vị trí của họ.