Bà nội khóc nấc, dỗ mãi không nín khi cháu gái bí mật về nhà sau 2 năm

Bí mật trở về sau gần 2 năm xa nhà, cô gái khiến bà nội bật khóc nức nở Sau gần 2 năm sang Hàn Quốc, Hằng bí mật trở về nhà khiến bà nội bật khóc nức nở, còn bố mẹ cô cũng bất ngờ khi thấy con gái xuất hiện.

Khoảng 15h ngày 6/10, Ngô Thị Hằng (sinh năm 2002, Hải Phòng) bất ngờ xuất hiện trước mặt bà nội. Sau 2 năm sang Hàn Quốc du học, cô không báo trước cho gia đình, mà bất ngờ trở về.

Khoảnh khắc nhìn thấy cháu gái, bà nội Hằng ôm mặt khóc nức nở, liên tục trách: "Sao về không bảo bà?". Hằng chỉ biết ôm và hôn bà, dỗ bà nín.

Hằng cho hay chỉ một vài anh chị biết cô sẽ về nhà, nhưng cũng không biết chính xác ngày nào. Bố mẹ cũng ngỡ ngàng khi thấy Hằng chạy ra ngoài đồng. Mẹ cô mắt đỏ hoe, vừa bất ngờ vừa "mắng yêu" vì con gái không nói trước. Ở bên cạnh, bố cô lấy tay chặn nước mắt.

Trước ngày về Việt Nam, Hằng háo hức đến mức cả đêm không ngủ được. Cảm xúc cả nhà đều vỡ òa khi gặp lại sau 2 năm.

Hằng kể ông nội mất khi cô còn rất nhỏ. Từ đó, cô đã sống cùng bà nội. Trong gia đình, bà là người đặc biệt gắn bó với cô.

"Bà tôi chỉ có 2 cháu nội, còn lại đều là cháu ngoại nên từ nhỏ đã dành nhiều sự quan tâm cho tôi, từ chuyện ăn uống đến giấc ngủ", cô nói.

Hằng còn nhớ 4 năm cô học đại học ở Hà Nội, bà vẫn thường nhặt từng cọng rau gửi cho cháu. Với Hằng, bà khó tính nhưng lại rất đáng yêu. Bà dạy cô những thứ nhỏ nhất, từ nấu ăn cho đến cách đối nhân xử thế.

Với Hằng, lần trở về này càng khiến cô trân trọng khoảng thời gian được ở bên bà "Tôi chưa từng tưởng tượng nếu một ngày nào đó bà không còn trên đời thì mình sẽ thế nào", cô tâm sự.

Hằng thường xuyên "rủ" bà nội chụp ảnh cùng để lưu lại kỷ niệm.

Sau khi biết Hằng trở về, anh chị em, cô chú trong gia đình lần lượt đến thăm. Căn nhà bỗng đông vui hơn thường ngày.

Hằng dự định ở Việt Nam khoảng 10 ngày trước khi quay lại Hàn Quốc. Cả nhà đợi đến cuối tuần này sẽ cùng nhau mở tiệc ăn uống.

"Gia đình tôi rất thân thiết. Tháng nào cũng sẽ phải ăn uống 1-2 lần, duy trì từ khi tôi còn nhỏ đến giờ. Nay tôi về, mọi người ăn uống linh đình hơn", Hằng nói.

Ban đầu, Hằng không có ý định quay lại khoảnh khắc đoàn tụ. Sau đó, một người anh họ đã cắt đoạn video và gửi vào nhóm gia đình. Hằng chia sẻ lại giây phút này trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực về khoảnh khắc tình cảm giữa hai bà cháu.

Hoàng Hoàng