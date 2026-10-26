Bà nội đến lớp xé áo, đánh cô giáo mầm non, bị phạt 11,25 triệu đồng

Con gái bà N.T.M đăng lời xin lỗi nữ giáo viên và tập thể Trường Mầm non Năm Căn (tỉnh Cà Mau) sau vụ mẹ mình đánh giáo viên. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 26/10, Công an xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11,25 triệu đồng đối với bà N.T.M (trú tại xã Năm Căn) về hành vi vào lớp học của cháu nội tại Trường Mầm non Năm Căn xé áo, đánh cô giáo.

Cụ thể, bà N.T.M bị xử phạt về hành vi gây mất an ninh trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan, tổ chức; xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác và gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, sáng ngày 1/10, bà N.T.M đến Trường Mầm non Năm Căn, đi vào lớp học của cháu nội. Theo đơn trình báo của giáo viên phụ trách lớp, khi gặp cô, bà liền đánh, chửi, xé đồ và nói: "Tao đánh mày, tao xé đồ mày cho mày mang nhục với người ta". Một lúc sau, mọi người can ngăn. Vụ việc khiến nữ giáo viên bị thương tích, ê ẩm người và rách áo.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, trước mặt trẻ em và có nhiều người chứng kiến.

Trước khi ra quyết định xử phạt đối với bà N.T.M, Công an xã Năm Căn đã mời các bên liên quan đến xác minh, làm rõ vụ việc.