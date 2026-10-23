Ba Nhất ở xã rộng nhất Đà Nẵng

Công an xã Bến Giằng tổ chức hội nghị "Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2026.

Tuy nhiên, vượt lên trên muôn vàn trắc trở, lực lượng Công an xã Bến Giằng đã khẳng định bản lĩnh kiên cường thông qua việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào vùng cao.

Thượng tá Đinh Thanh Hùng- Trưởng Công an xã Bến Giằng cho biết, đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa thớt và không tập trung khiến việc tiếp cận thông tin và dịch vụ công của một bộ phận người dân gặp nhiều hạn chế. Nhận diện rõ rào cản đó, Công an xã Bến Giằng không quản ngày đêm, bám sát từng thôn bản, thực hiện nghiêm phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm hộ, nắm người.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Bến Giằng đã tổ chức khoảng 60 lượt tuần tra đêm với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng 1.000 lượt lực lượng ANTT ở cơ sở tham gia. Bên cạnh đó đã tổ chức hơn 80 ca tuần tra, kiểm soát ANTT; kiểm danh, kiểm diện các đối tượng sưu tra theo đúng quy định. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật được lực lượng Công an xã đẩy mạnh qua 20 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút hơn 2.500 lượt người tham gia.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống ma túy, dù đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ các tuyến giáp ranh, Công an xã Bến Giằng đã triển khai tập huấn trực tuyến kỹ năng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, củng cố vững chắc các mô hình tự quản như "Camera an ninh", "Cổng trường an toàn giao thông" và mô hình quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ cách làm bài bản, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn mà xã Bến Giằng tiếp tục giữ vững danh hiệu "xã không ma túy" đã được công nhận từ năm 2025.

Khẳng định vai trò nòng cốt tại cơ sở, Công an xã Bến Giằng luôn xác định "lấy dân làm gốc". Đơn vị tích cực tranh thủ sự đồng thuận, tiếng nói trọng lượng của đội ngũ già làng, trưởng thôn và 8 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ những "cánh tay nối dài" này, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng được hòa giải ngay từ gốc, công tác vận động con em không vi phạm pháp luật, không sa vào tệ nạn xã hội đạt hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được lực lượng Công an cơ sở quan tâm sâu sắc, qua đó góp phần tạo "thế trận lòng dân" vững chắc. Điển hình là Công an xã Bến Giằng tiếp tục duy trì hoạt động của mô hình "Con nuôi Công an xã", nhận đỡ đầu 2 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng các chương trình "Cùng em đến trường", trao quà hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách đã thắp lên ngọn lửa ấm áp tình quân dân.

Các tổ công tác của Công an xã đã ký giao ước thi đua, biến khẩu hiệu thành hành động hằng ngày. Trong đó, về tinh thần "Kỷ luật nhất", đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến 24/24h, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân và quy trình công tác. Về "Trung thành nhất", lực lượng Công an xã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, xử lý nhạy bén mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ về ANTT trên diện tích địa bàn rộng lớn.

Đáng chú ý, với tinh thần "Gần dân nhất", Công an xã Bến Giằng không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tận tâm hướng dẫn, hỗ trợ người dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, vì nhân dân phục vụ; luôn sẵn sàng hỗ trợ thủ tục hành chính, linh hoạt tổ chức tiếp dân ngoài giờ hành chính khi người dân cần; thường xuyên tổ chức diễn dàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân"…

"Lực lượng Công an xã đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm cao độ trước một địa bàn có diện tích rộng và điều kiện rất khó khăn. Các đồng chí không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ "vùng xanh" về ma túy, mà còn làm rất tốt công tác dân vận, góp phần cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho bà con, bảo đảm công tác an sinh xã hội. Công an xã thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương", Chủ tịch UBND xã Bến Giằng Châu Ngọc Vĩnh đánh giá.