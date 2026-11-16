'Ba nhất' ở Trạm CSGT Hòa Nhơn: Từ những chuyến xe mở đường đến hành trình vì nhân dân

Những chuyến xe mở đường giành lại sự sống

Trạm CSGT Hòa Nhơn đóng quân tại vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc của Đà Nẵng, giữ vai trò quan trọng trong công tác kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên các tuyến giao thông ra vào Đà Nẵng. Đứng chân tại địa bàn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, kết nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với tuyến tránh Nam Hải Vân, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Trạm còn chịu áp lực lớn từ hoạt động vận tải và quá trình thi công các công trình trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam, cảng Liên Chiểu.

Một tín hiệu đề nghị giúp đỡ, một hành trình khẩn trương mở đường – tình huống cấp cứu người bệnh được cán bộ, chiến sĩ CSGT Hòa Nhơn hỗ trợ kịp thời.

Lưu lượng phương tiện đông, nhiều tuyến đường đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông, khiến CBCS nơi đây luôn phải tập trung cao độ, chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Thế nhưng, nhắc đến Trạm CSGT Hòa Nhơn, điều khiến nhiều tài xế và người dân nhớ đến không chỉ là hình ảnh những CBCS căng mình phân luồng, điều tiết giao thông giữa nắng bụi, áp lực phương tiện, hay xuyên đêm làm “cọc tiêu sống” trên tuyến đường cao tốc trong mưa lớn, ngập lụt, thiên tai; mà đọng lại trong lòng người dân còn là hai chữ bình dị “giúp dân”.

Gần đây nhất, khoảng 8h50 ngày 17/10, khi đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), Tổ công tác số 1 Trạm CSGT Hòa Nhơn do Thiếu tá Nguyễn Đức Vũ làm Tổ trưởng nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp một trường hợp bị đột quỵ đang trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Đức (SN 1984, trú xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế), tình trạng sức khỏe diễn biến xấu.

Xác định từng phút đều có ý nghĩa đối với người bệnh, tổ công tác lập tức bật tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho ô tô chở anh Đức vượt quãng đường hơn 22km đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Trạm CSGT Hòa Nhơn trao tặng máy vi tính hỗ trợ người dân ôn luyện, thi thử lý thuyết giấy phép lái xe tại mô hình “Lái xe an toàn cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Nhắc lại sự việc này, chị P.T.M.T., vợ anh Đức, cho biết hôm đó chồng chị bất ngờ có biểu hiện đột quỵ khi đang ở nhà. Gia đình phải thuê xe dịch vụ đưa anh từ Lăng Cô vào Đà Nẵng cấp cứu.

"Quãng đường xa, tài xế cũng không thông thạo đường sá, trong khi tình trạng sức khỏe của chồng diễn biến xấu, nguy kịch khiến chị vô cùng lo lắng. Nếu không có các anh CSGT Trạm Hòa Nhơn hỗ trợ dẫn đường, gia đình tôi không biết phải xoay xở thế nào. Nhờ các anh, chồng tôi được đưa đến bệnh viện kịp thời, vượt qua cơn nguy kịch”, chị T. xúc động chia sẻ.

Trước đó, một tình huống cấp cứu tương tự cũng được cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Nhơn hỗ trợ. Cụ thể, ngay sau khi tiếp nhận đề nghị của người dân (nhờ mở đường cho xe chở ông Đ.V.K, SN 1965, trú tỉnh Quảng Ngãi, bị chấn thương sọ não, hôn mê sau tai nạn giao thông tại Quảng Ngãi, đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), chỉ huy Trạm điều động Trung tá Nguyễn Văn Hải và Thiếu tá Nguyễn Anh Tài sử dụng mô tô đặc chủng dẫn đường. Vượt quãng đường hơn 20km, phương tiện đặc chủngđã chở nạn nhân được hỗ trợ đến bệnh viện an toàn trong thời gian ngắn.

Vì an toàn giao thông tại thôn, bản

Nếu những chuyến xe mở đường là hình ảnh đẹp trong các tình huống khẩn cấp, thì việc chủ động đưa pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đến tận cơ sở, thôn, bản lại cho thấy chiều sâu trong cách làm của Trạm CSGT Hòa Nhơn.

"Với đơn vị, bảo đảm TTATGT không chỉ dừng ở phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, giúp người dân hiểu luật, tự giác chấp hành và biết cách bảo vệ mình khi tham gia giao thông", Trung tá Nguyễn Đình Trung, Trưởng Trạm CSGT Hòa Nhơn, chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Nhơn tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào Cơ Tu tại thôn Phú Túc kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, tại xã Bà Nà, Trạm CSGT Hòa Nhơn đã phối hợp Công an xã Bà Nà tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn theo mô hình “Hành trình An toàn – Chuyển đổi số và trải nghiệm thực tế”.

Hơn 100 người dân tham gia được kiểm tra kiến thức pháp luật về TTATGT, trực tiếp trải nghiệm trên xe tải ben để nhận diện các vị trí điểm mù nguy hiểm và thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên sa hình. Những nguy cơ khó hình dung qua lời tuyên truyền được cụ thể hóa bằng trải nghiệm trực quan, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách phòng tránh. Dịp này, lực lượng chức năng trao tặng hơn 50 mũ bảo hiểm cho người dân.

Tiếp đó, sáng 14/11, tại thôn Phú Túc, Trạm CSGT Hòa Nhơn phối hợp Công an xã Hòa Vang ra mắt mô hình “Lái xe an toàn cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Không chỉ phổ biến quy định pháp luật, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp hướng dẫn đồng bào Cơ Tu cách kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, tư thế lái xe an toàn và kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp trên địa hình đèo dốc.

Những nguyên tắc thiết thực như đã uống rượu, bia không lái xe; không chở quá số người quy định; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe được nhấn mạnh để bà con ghi nhớ, thực hiện.

Đáng chú ý, bằng nguồn vận động tài trợ cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Nhơn đã trao tặng thôn Phú Túc một bộ máy vi tính phục vụ ôn luyện, thi thử lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe và 40 mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức, chuẩn bị cho kỳ sát hạch ngay tại địa phương, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

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CSGT Hòa Nhơn hướng dẫn du khách nước ngoài những quy định cần thiết khi điều khiển mô tô trên cung đường du lịch Bà Nà – Suối Mơ.

Trung tá Nguyễn Đình Trung, Trưởng Trạm CSGT Hòa Nhơn, cho biết lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy người dân làm trung tâm phục vụ là phương châm xuyên suốt của đơn vị. Đây cũng là cách Trạm cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất) bằng những mô hình, phần việc thiết thực, gắn với nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và đời sống Nhân dân.

Từ Bà Nà đến Phú Túc, công tác tuyên truyền của Trạm được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhu cầu của người dân. Thay vì chỉ phổ biến quy định pháp luật, CBCS chú trọng hướng dẫn trực tiếp, trải nghiệm thực tế và hỗ trợ thiết thực, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông.

Và không chỉ đồng hành, hỗ trợ người dân địa phương, những ngày qua, CBCS Trạm CSGT Hòa Nhơn còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn du khách quốc tế tham gia giao thông an toàn trên các cung đường du lịch có địa hình phức tạp.

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Từ mở đường đưa người bệnh đi cấp cứu đến đưa pháp luật về tận thôn, bản, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Nhơn cụ thể hóa phong trào “Ba nhất” bằng những việc làm thiết thực vì nhân dân.

Tuyến Bà Nà – Suối Mơ và Quốc lộ 14G có nhiều đoạn đèo dốc, quanh co, thu hút đông du khách, trong đó có không ít người nước ngoài lựa chọn xe máy để tham quan, khám phá. Tuy nhiên, một số du khách chưa nắm rõ quy định pháp luật Việt Nam về điều kiện điều khiển mô tô, xe máy, còn bỡ ngỡ với địa hình và đặc điểm giao thông địa phương.

Đáng chú ý, đã có những trường hợp du khách nước ngoài bị lạc, gặp sự cố trong khu vực rừng núi, đèo dốc và được lực lượng Công an kịp thời tìm kiếm, hỗ trợ giải cứu. Đây là những nguy cơ đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để du khách chủ động bảo đảm an toàn trong mỗi hành trình.

Trước thực tế đó, CSGT Trạm Hòa Nhơn đã túc trực, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn du khách về điều kiện sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (IDP) tại Việt Nam; nhắc nhở đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đi đúng làn đường, làm chủ tốc độ, đặc biệt khi xuống dốc và tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Đơn vị cũng phối hợp, vận động các cơ sở lưu trú, cho thuê xe cam kết không giao phương tiện cho người nước ngoài không có giấy phép lái xe hợp lệ hoặc không đủ điều kiện điều khiển; đồng thời kiểm tra hệ thống phanh, lốp và cảnh báo những đoạn đường quanh co, trơn trượt.

Được CBCS Trạm CSGT Hòa Nhơn tận tình tuyên truyền, hướng dẫn những quy định cần thiết, giúp nhận diện nguy cơ và chủ động phòng tránh tai nạn, nhất là khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc, ông Francois Marie (SN 1960, quốc tịch Pháp) bày tỏ sự cảm kích: “Cảnh sát giao thông Đà Nẵng thật tuyệt vời. Nhờ các anh trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn những quy định cần thiết khi tham gia giao thông mà tôi cảm thấy tự tin hơn trong hành trình du lịch khám phá Đà Nẵng. Đúng là tinh thần ‘Vì nhân dân phục vụ’. Đây cũng là điều khiến chúng tôi muốn quay trở lại Đà Nẵng trong những chuyến đi tới”.