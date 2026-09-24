'Ba nhất' để vun đắp thêm niềm tin của du khách quốc tế

"Gần dân nhất” bắt đầu từ nhiệm vụ nhỏ

Đó là vào 14h45 ngày 17/9 vừa qua, trong lúc thực hiện nhiệm vụ soi chiếu tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 2, phát hiện một chiếc đồng hồ Rolex kim loại màu vàng bị hành khách bỏ quên.

Ngay sau khi phát hiện tài sản, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng báo cáo chỉ huy, phối hợp với Điều hành nhà ga phát loa thông báo tìm người đánh rơi, đồng thời trích xuất camera, liên hệ hãng hàng không và triển khai các biện pháp xác minh.

Giữa khu vực nhà ga đông người, thời gian lại gấp gáp bởi chuyến bay chuẩn bị khởi hành, yêu cầu đặt ra là vừa xác minh chính xác, vừa phải khẩn trương.

Chưa đầy 30 phút, chủ nhân chiếc đồng hồ được xác định là ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc, hành khách trên chuyến bay AK641 từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia).

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Những tài sản, giấy tờ giá trị được Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng trao trả cho du khách quốc tế, hành khách trên các chuyến bay trước giờ khởi hành.

Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng trao quà, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới.

Thời điểm tìm được hành khách cũng là lúc chuyến bay AK641 chuẩn bị "đóng cửa". Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ của cán bộ, chiến sĩ Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 2, chiếc đồng hồ được trao trả kịp thời cho ông Long Jianming trước giờ máy bay khởi hành.

Nhận lại tài sản, ông Long Jianming bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu. Theo thông tin hành khách cung cấp, chiếc Rolex có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

Với hành khách, đó là tài sản có giá trị lớn. Với người chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng, đó còn là một nhiệm vụ phải được xử lý đúng quy trình, nhanh chóng và trách nhiệm.

Bởi ở nơi mỗi phút đều gắn với lịch trình của hàng nghìn hành khách, sự tận tâm đôi khi được đo bằng chính khả năng giải quyết một việc rất cụ thể: giúp một người đang lo lắng tìm lại tài sản của mình trước khi chuyến bay cất cánh.

Trước đó, ngày 16/9, cán bộ, chiến sĩ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội liên tiếp phát hiện, xác minh và trao trả tài sản thất lạc cho hành khách với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Thượng úy Phan Minh Khoa phát hiện một chiếc ba lô tại khu vực sảnh đến nhà ga quốc nội. Kiểm tra bên trong có một máy tính MacBook, 3,8 triệu đồng, 0,1 chỉ vàng kèm giấy tờ mua bán và một số giấy tờ quan trọng.

Sau khi báo cáo chỉ huy và triển khai các biện pháp xác minh, đơn vị xác định chủ nhân là chị Nguyễn Thị Thêu, hành khách trên chuyến bay VN1670 từ Hải Phòng đến Đà Nẵng. Toàn bộ tài sản được bàn giao đầy đủ cho hành khách.

Cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Ngọc Đức phát hiện một chiếc ví màu nâu có 40 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng. Sau khi báo cáo chỉ huy ca trực, đồng chí Đức nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản cho anh Võ Cường, hành khách đi trên chuyến bay VJ637 từ Đà Nẵng đến TP Hồ Chí Minh.

Những trường hợp trên đâu phải cá biệt. Ngày 9/2/2026, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội tiếp nhận một túi xách màu đen do hành khách nhặt được tại khu vực nhà vệ sinh nhà ga T1. Bên trong có 62,4 triệu đồng, một đồng hồ hiệu BREITLING cùng một số vật dụng cá nhân. Qua xác minh, đơn vị xác định chủ nhân là ông Lê Hoàng Mỹ (SN 1988, trú tại Đà Nẵng), và tiến hành trao trả đầy đủ tài sản.

Ngày 5/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cách ly nhà ga T1, Trung úy Cao Bá Trình, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội, phát hiện USD, gần 40.000 Rupee, một điện thoại Samsung cùng nhiều giấy tờ quan trọng, tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại Cảng HKQT Đà Nẵng nhanh chóng xác minh, xác định chủ sở hữu và trao trả toàn bộ tài sản cho ông Piyush Agawel, quốc tịch Ấn Độ, hành khách trên chuyến bay VJ629 từ Đà Nẵng đến TP Hồ Chí Minh, sau đó nối chuyến trở về Ấn Độ.

Từ những chiếc ví, ba lô, túi xách đến những tài sản có giá trị lớn, điểm chung trong mỗi trường hợp là sự chủ động, khẩn trương và cẩn trọng của cán bộ, chiến sĩ.

“Gần dân nhất” vì thế không phải điều gì xa vời. Đó là khi người chiến sĩ có mặt đúng lúc một hành khách cần giúp đỡ; là trách nhiệm được đặt lên trước sự thuận tiện của bản thân; là việc làm đúng dù không có ai chứng kiến, Thượng tá Hoàng Minh Thắng, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng chia sẻ.

Những lời cảm ơn sau chuyến bay

Có những sự ghi nhận không nằm trong một phần thưởng hay giấy khen. Đôi khi, đó chỉ là một email được gửi về sau khi hành khách đã rời sân bay. Ngày 21/8, một hành khách đi trên chuyến bay VJ526, chặng Đà Nẵng - Hà Nội, gửi email cảm ơn Thiếu tá Phan Thanh Phước Vũ, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội. Hành khách vô tình đánh rơi chiếc đồng hồ - món quà sinh nhật ý nghĩa do mẹ tặng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Phan Thanh Phước Vũ cùng đồng đội khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm và trao trả lại chiếc đồng hồ.

Cán bộ Công an cửa khẩu hướng dẫn hành khách với tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Trước đó, ngày 19/8, một hành khách đi trên chuyến bay VN105, chặng Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh, cũng gửi lời cảm ơn sau khi nhận được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu: “Mấy anh bảo vệ phi trường rất tốt, chỉ dẫn rất chi tiết, cảm ơn các anh”.

Những lời cảm ơn giản dị ấy là sự ghi nhận đối với thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm của những người đang làm nhiệm vụ tại cửa ngõ hàng không quốc tế. Để có những khoảnh khắc tưởng như rất đơn giản ấy, phía sau là cả một quy trình công tác đòi hỏi sự nghiêm túc, chính xác và kỷ luật.

Thượng tá Hoàng Minh Thắng, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng, cho biết phong trào “Ba Nhất” được đơn vị cụ thể hóa từ từng vị trí công tác, ca trực, nhiệm vụ; gắn với kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm công tác tuần tra, giám sát bằng camera tại khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật, hành lý không xác định được chủ và những vị trí có nguy cơ mất an ninh, an toàn; qua đó phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thể hiện rõ “Trung thành nhất” với nhiệm vụ, “Kỷ luật nhất” trong công tác và “Gần dân nhất” trong phục vụ.

“Ba Nhất” cũng được nối dài từ nhiệm vụ chuyên môn sang những hoạt động nghĩa tình. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống CAND và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đoàn cơ sở - Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Nổi bật là chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026 với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”. Gần 190 cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo đơn vị tham gia, thu được 161 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và đồng đội khi cần thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng tham gia hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

“Ba Nhất” được cụ thể hóa từ từng ca trực, từng nhiệm vụ, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an cửa khẩu tận tụy, trách nhiệm, gần dân.

Đáng chú ý, có 4 cặp vợ chồng cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia hiến máu. Những giọt máu được trao đi là sự sẻ chia, đồng hành và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ với cộng đồng.

Hội Phụ nữ cơ sở Công an cửa khẩu cũng tổ chức thăm hỏi, trao quà đầu năm học mới cho hai cháu Phan Nguyễn Tuệ Lâm và Trần Thanh Nhã Uyên - hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được Đoàn cơ sở - Hội Phụ nữ đơn vị nhận đỡ đầu giai đoạn 2021-2026.

Những hoạt động ấy diễn ra ngoài ca trực, nhưng vẫn nằm trong mạch chung của phong trào “Ba Nhất”: trách nhiệm với nhiệm vụ, kỷ luật trong công tác và gần gũi, sẻ chia với Nhân dân.

Theo lãnh đạo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt, triển khai phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Mỗi CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tận tụy trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và phục vụ Nhân dân. Nhiều việc làm đẹp đã được ghi nhận, như nhanh chóng xác minh, tìm kiếm, trao trả tài sản có giá trị cho hành khách trong nước và quốc tế. Từ những hành động giản dị ấy, hình ảnh người chiến sĩ Công an Việt Nam thêm gần gũi, trách nhiệm trong mắt du khách.