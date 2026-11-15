Ba nhân vật công nghệ Israel được cân nhắc thay thế CEO Nvidia Jensen Huang

Ông Jensen Huang phát biểu tại sự kiện Tiếp nhận Hệ sinh thái AI của Hàn Quốc ở Seoul, ngày 8/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Những cái tên được truyền thông Israel đề cập gồm Michael Kagan, Johny Srouji và Eyal Waldman, đều có mối liên hệ đáng chú ý với ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ của Israel.

Theo các trang tin Calcalist và Ynetnews, Hội đồng quản trị Nvidia đang xem xét một số ứng viên trong và ngoài công ty, trong đó có ba nhân vật Israel nói trên. Việc lựa chọn người kế nhiệm ông Huang được xem là quyết định quan trọng đối với Nvidia, doanh nghiệp đang giữ vai trò trung tâm trong làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Michael Kagan hiện là Giám đốc công nghệ (CTO) của Nvidia, đồng thời là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong hoạt động nghiên cứu và phát triển của tập đoàn. Ông từng đồng sáng lập Mellanox Technologies, công ty công nghệ mạng của Israel được Nvidia mua lại năm 2020 với giá khoảng 6,9 tỷ USD.

Lợi thế lớn nhất của Kagan là sự am hiểu sâu sắc về công nghệ cũng như hoạt động nội bộ Nvidia. Trong những năm qua, ông trực tiếp tham gia phát triển các công nghệ quan trọng, góp phần củng cố vị thế của tập đoàn trong lĩnh vực hạ tầng tính toán AI. Với kinh nghiệm làm việc tại Nvidia và mạng lưới quan hệ sẵn có trong công ty, Kagan được đánh giá là ứng viên có khả năng bảo đảm tính liên tục trong hoạt động và chiến lược công nghệ của tập đoàn.

Eyal Waldman, nhà sáng lập kiêm cựu CEO Mellanox, cũng được báo Ynet đề cập trong danh sách ứng viên. Waldman là một doanh nhân công nghệ nổi tiếng của Israel, từng lãnh đạo Mellanox phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ kết nối tốc độ cao cho các trung tâm dữ liệu và hệ thống máy tính hiệu năng cao.

So với Kagan, Waldman có lợi thế về kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp trên cương vị CEO. Ông từng trực tiếp dẫn dắt Mellanox qua quá trình mở rộng hoạt động quốc tế và thương vụ mua bán với Nvidia. Tuy nhiên, việc ông không còn giữ vai trò điều hành tại Nvidia cũng có thể là một trở ngại nếu tập đoàn muốn lựa chọn người đã quen thuộc với bộ máy quản trị hiện tại.

Ứng viên Israel thứ ba là Johny Srouji, hiện giữ chức Giám đốc phần cứng của Apple. Ông là một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau chiến lược phát triển chip riêng của Apple, giúp tập đoàn này từng bước tự chủ công nghệ bán dẫn cho các sản phẩm như iPhone, iPad và máy tính Mac.

Theo Calcalist, kinh nghiệm xây dựng và triển khai chiến lược chip của Srouji là lợi thế đáng kể. Tuy nhiên, trở ngại đối với khả năng chuyển sang Nvidia là ông mới được bổ nhiệm làm Giám đốc phần cứng Apple hồi tháng 4/2026, chưa đầy một năm trước.

Video về chip AI của Nvidia tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngoài ba ứng viên Israel, danh sách được truyền thông đề cập còn có Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) Nvidia, người hiện đảm nhiệm chức CEO tạm quyền; Ian Buck, lãnh đạo mảng sản phẩm phần cứng và phần mềm AI dành cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn của Nvidia; Rene Haas, CEO hãng Arm; Lisa Su, CEO AMD; và Matt Garman, CEO Amazon Web Services.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai đề xuất cựu CEO Apple Tim Cook đảm nhận vị trí này, cho rằng ông là người phù hợp để kế nhiệm Huang.

Việc có tới ba nhân vật Israel được nhắc tên trong danh sách ứng viên cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của nguồn nhân lực công nghệ Israel trong hệ sinh thái Nvidia. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định chính thức về người kế nhiệm Huang và việc lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tập đoàn.