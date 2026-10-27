Ông Nguyễn Thanh Tú, ông Vũ Minh Tú và ông Phan Thanh Hải, các nhân sự thuộc Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, HOSE: BVB), đăng ký mua tổng cộng 16,25 triệu cổ phiếu BVB theo phương án phân phối lại cổ phiếu của ngân hàng.

Theo thông báo giao dịch công bố ngày 27/10, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt là ông Nguyễn Thanh Tú đăng ký mua 8,5 triệu cổ phiếu BVB, tính theo mệnh giá khoảng 85 tỷ đồng. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu ông nắm giữ dự kiến tăng từ gần 14,01 triệu đơn vị lên hơn 22,51 triệu đơn vị.

Ba nhân sự BVBank đăng ký mua tổng cộng 16,25 triệu cổ phiếu BVB (Ảnh: BVBank).

Trong khi đó, ông Vũ Minh Tú, Chuyên gia cao cấp kiêm Thư ký công ty đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu BVB, tương đương 70 tỷ đồng theo mệnh giá. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ tăng từ gần 4,52 triệu đơn vị lên hơn 11,52 triệu đơn vị.

Ông Phan Thanh Hải, Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty đăng ký mua 750.000 cổ phiếu BVB, có giá trị dự kiến 7,5 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Hiện ông Hải nắm giữ 1,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,11% vốn ngân hàng. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu dự kiến tăng lên 1,855 triệu đơn vị, tương ứng 0,19% vốn.

Cả ba giao dịch đều được đăng ký thực hiện tại ngân hàng phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 30/10 đến ngày 2/11/2026.

BVBank phân phối lại hơn 8,65 triệu cổ phiếu ESOP

Cũng trong ngày 27/10, HĐQT BVBank thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết.

Theo đó, trong tổng số 30 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành, người lao động đăng ký và nộp tiền mua 2,34 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu chưa phân phối là khoảng 27,66 triệu đơn vị.

Ngân hàng quyết định phân phối lại 8,65 triệu cổ phiếu cho một số người lao động đáp ứng tiêu chuẩn theo quy chế chương trình, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua số cổ phiếu phân phối lại kéo dài từ ngày 27/10 đến hết ngày 2/11/2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 118% kế hoạch lợi nhuận cả năm (700 tỷ đồng). Riêng quý III, ngân hàng lãi trước thuế hơn 278 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 36%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 40%, còn thu nhập ngoài lãi đạt 228 tỷ đồng, tăng 28%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 5,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BVBank đạt hơn 145.200 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm.