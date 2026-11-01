Ba nhà vô địch Olympia của chuyên Hà Nội - Amsterdam

Trong 26 trận chung kết Olympia, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 7 lần góp mặt và giành 3 chức vô địch. Quán quân đầu tiên của trường, đồng thời là nhà vô địch đầu tiên của Hà Nội, là Phan Minh Đức. Tại mùa thứ 10, anh giành chiến thắng với 295 điểm. Sau đó, Minh Đức theo học ngành Tài chính kế toán tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia), tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc. Ảnh: VTV.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, Minh Đức được chuyển thẳng lên bậc tiến sĩ ở ngành Kinh tế năng lượng, cũng tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Tuy nhiên, sau hơn nửa chặng đường, anh quyết định dừng việc học tiến sĩ vào tháng 3/2021. Anh chuyển sang học thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp, định hướng chuyển đổi số. Năm 2024, Minh Đức quyết định về Việt Nam lập nghiệp và phát triển các dự án trong lĩnh vực giáo dục. Ảnh: Ngọc Bích.

Sau 15 năm, quán quân Olympia thứ hai của trường Ams mới xuất hiện, là Trần Bùi Bảo Khánh, cựu học sinh lớp chuyên Sinh. Khánh vô địch với 215 điểm, chỉ cách biệt 5-10 điểm với thí sinh về nhì và ba. Thời điểm đó, nam sinh nói đây là món quà ý nghĩa em muốn dành tặng trường nhân dịp 40 năm thành lập. Ảnh: Trần Hiền.

Có mặt tại trường quay trong trận chung kết năm 2026, Bảo Khánh cho biết một năm qua, cuộc sống của em đã có nhiều thay đổi sau đăng quang. Em nhận được rất nhiều tình cảm, sự yêu mến và ủng hộ từ mọi người, đồng thời có thêm những bước tiến mới trên con đường học tập và phát triển bản thân. Tuy nhiên, Khánh không chia sẻ cụ thể về những thay đổi này. "Em mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em trong những dự định sắp tới", quán quân Olympia 2025 nói. Ảnh: Trần Hiền.

Chỉ một năm sau, Đoàn Lê Anh Đức tiếp nối thành tích của đàn anh Trần Bùi Bảo Khánh, giúp trường Ams bảo vệ thành công ngôi vị quán quân. Nam sinh không phải người dẫn đầu khi nhập cuộc nhưng bứt phá ở phần thi Tăng tốc, liên tiếp đưa ra đáp án đúng và nhanh nhất. Bước vào phần Về đích, dù trả lời sai hai câu đầu tiên, Anh Đức đã có khoảnh khắc bùng nổ ở câu hỏi 20 điểm cuối cùng kèm ngôi sao hy vọng, sau đó tiếp tục giành điểm ở gói của Thái Dương và Gia Bảo. Ảnh: Ngọc Bích.

Anh Đức đang là học sinh lớp 12 Sử 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hồi lớp 8, Đức từng thi vượt lớp và giành giải nhất học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử. Đến năm lớp 11, Đức tiếp tục giữ vững phong độ khi thi vượt và giành giải ba cấp thành phố. Nam sinh cũng đoạt giải nhì môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi trường Đại học Sư phạm Hà Nội; giải ba Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, Anh Đức còn có "tài lẻ" là hát quốc ca của 135 nước và hát dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: NVCC.

Khi Anh Đức vô địch, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cân bằng với trường THPT chuyên Quốc học - Huế về số lượng quán quân Olympia. Hai ngôi trường khác đang có hai nhà vô địch là THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Vĩnh Long) và THPT Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh).