Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ ngày 23/11, cử tri Nguyễn Thị Tươi (phường Tân An) kiến nghị, thành phố sớm có giải pháp xử lý dứt điểm các bãi rác lộ thiên, hạn chế và tiến tới chấm dứt chôn lấp rác. Thành phố cũng cần đẩy mạnh đầu tư các nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện hoặc công nghệ hiện đại khác, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải ngày càng tăng.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm kênh rạch tại nhiều khu dân cư, đô thị, chủ yếu do nước thải sinh hoạt và sản xuất chưa được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Trong khi đó, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung của Cần Thơ chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số. Vì vậy, cử tri đề nghị thành phố quan tâm đầu tư các nhà máy xử lý nước thải, nhất là tại các khu dân cư.

Cử tri Nguyễn Thị Tươi kiến nghị thành phố sớm xử lý các bãi rác lộ thiên, đầu tư nhà máy xử lý rác và nước thải.

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố đang triển khai lộ trình xử lý rác thải theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, giảm dần hình thức chôn lấp.

Theo ông Tuyên, hiện Cần Thơ có 1 nhà máy đốt rác phát điện đang hoạt động nhưng lượng rác cung cấp cho nhà máy chưa đáp ứng công suất. Tại khu vực Hậu Giang cũ, có một nhà máy đốt rác đang xây dựng.

Riêng khu vực Sóc Trăng, thành phố đang mời gọi đầu tư nhà máy đốt rác phát điện rộng khoảng 5,5ha. Khi các nhà máy được đầu tư, nâng cấp và vận hành đồng bộ, năng lực xử lý sẽ cơ bản đáp ứng lượng rác thải phát sinh trên địa bàn.

“Chúng tôi có lộ trình, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành 3 nhà máy xử lý rác”, ông Tuyên thông tin.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: Nhật Huy.

Đối với tình trạng ô nhiễm kênh rạch, ông Tuyên thừa nhận, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại nhiều khu vực đô thị của thành phố chưa đồng bộ, cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện.

Tại khu vực Ninh Kiều, thành phố đã đầu tư nhà máy xử lý nước thải ở khu vực Hưng Phú. Hiện công trình được giao Công ty Cổ phần Cấp thoát nước thành phố quản lý, vận hành. UBND thành phố đang làm việc với đơn vị này để tìm giải pháp hỗ trợ kinh phí vận hành, xử lý nước thải.

Đối với khu vực phường Vị Thanh, nhà máy xử lý nước thải từ nguồn vốn ODA đã được đầu tư, hoàn thành dự án. Thành phố đang rà soát, bố trí ngân sách để hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. Riêng khu vực Sóc Trăng, thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án xử lý nước thải nhằm từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.