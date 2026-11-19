Đây là cuộc gặp ba bên chưa từng có giữa lãnh đạo ba nước.

Theo hãng tin Al Jazeera, trước khi bước vào thảo luận, ba nhà lãnh đạo đã chụp ảnh chung trước quốc kỳ của ba nước. Tuy nhiên, không có nghi thức bắt tay giữa các nhà lãnh đạo.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vấn đề Ukraine là một trong những nội dung trọng tâm được đề cập.

Ông nhấn mạnh ba nước có những lợi ích chung liên quan đến vấn đề này, đồng thời đề cập các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong 24 giờ trước đó.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cuộc gặp ba bên có ý nghĩa mang tính đột phá. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh: “Thế giới sẽ hòa bình khi các cường quốc sống hòa thuận với nhau”.

Ông Tập Cận Bình cũng cho rằng những thời điểm khó khăn là phép thử đối với trách nhiệm của các quốc gia, đồng thời kêu gọi ba nước hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu.