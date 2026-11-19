Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trao Huân chương Lao động Hạng Ba và tặng hoa chúc mừng 3 nhà giáo. Ảnh: Hà An.

Sáng 19/11, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ chức kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 71 năm ngày thành lập trường. Đến dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, cùng các thế hệ nhà giáo, giảng viên, người học, đối tác của nhà trường.

Tại buổi lễ, ông Lê Đình Nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM gồm: PGS.TS Nguyễn Tất Toàn (Hiệu trưởng); TS Trần Đình Lý (Phó Hiệu trưởng), GS.TS.NGƯT Nguyễn Huy Bích (Giảng viên cao cấp Khoa Cơ khí Công nghệ). Các cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân Trường Đại học Nông Lâm TPHCM gồm: Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm; Khoa Cơ khí Công nghệ; PGS.TS Phan Tại Huân (Phó Hiệu trưởng); PGS.TS Kha Chấn Tuyền (Trưởng Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm) và TS Nguyễn Văn Lành (Phó trưởng Khoa Cơ khí Công nghệ).

Bộ GD&ĐT cũng trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã có thành tích xuất sắc trong thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể và cá nhân trường. Ảnh: Hà An.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM gửi lời tri ân, cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, người học của nhà trường qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và ngày thành lập trường.

Ông cho biết, nghề giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng nên nhà trường luôn thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với những thách thức của thầy cô đang đối diện và cần vượt qua. Đồng thời, trường cũng trân trọng đặc biệt những nỗ lực bền bỉ của thầy cô, những người tận tụy gieo mầm tri thức, bồi đắp nhân cách, khơi dậy khát vọng cho các thế hệ học trò vì ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển.

Trong định hướng sắp tới, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn cho biết, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đặt ra ba mục tiêu chính là lấy khoa học công nghệ làm mũi nhọn, nghiên cứu phát triển các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững.

Trường cũng đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Đồng thời, nhà trường coi trọng "hợp tác 3 nhà" thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp công nghệ trong nông nghiệp và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Phan Nguyễn Quỳnh Như đại diện sinh viên trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hà An.

Phát biểu chia sẻ cảm xúc, Phan Nguyễn Quỳnh Như (sinh viên năm 3, Khoa Kinh tế) cho biết, bên cạnh truyền thụ kiến thức chuyên môn, các thầy cô là những người giúp sinh viên phát triển kỹ năng, xây dựng giá trị cốt lõi của bản thân để hội nhập và phát triển.

"Công nghệ có thể thay thế nhiều thứ nhưng không thể thay đổi vai trò của thầy cô trong việc giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin, tinh thần học hỏi và làm những điều tử tế. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng mà thầy cô đã trao gửi", Như chia sẻ.